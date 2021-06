López recorda la importància que s’inclogui els països que no formen part de la UE en el passaport Covid

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha subratllat avui als diputats del Consell d’Europa la importància de tenir en compte els territoris que estan a Europa i que no formen part de la Unió Europea durant el debat que s’ha produït aquest matí sobre el passaport Covid. López ha citat que, com en el cas d’Andorra, alguns dels Estats que aplicaran aquesta mesura no són països que conformen la UE i que és de vital importància per a ells que no se’ls deixi de banda.

El representant socialdemòcrata ha agraït als ponents “l’excel·lent feina realitzada” i ha destacat que actualment la població europea es troba en un “complicat equilibri” entre la protecció de la salut, els drets dels ciutadans i el foment d’una mobilitat necessària tant per a l’economia com per a la ciutadania. “Tots necessitem poder recuperar tantes coses que no han estat possibles en els mesos anteriors” ha destacat en la seva intervenció. López ha celebrat aquesta mesura, que dona seguretat, facilita la mobilitat internacional i que es farà d’un mode compatible amb els drets fonamentals de les persones.

López també ha estat present en el debat sobre la recomanació del Consell d’Europa en referència a la Carta Social Europea per superar la crisi de la Covid-19. En aquest sentit, els ponents han exposat la importància del desenvolupament humà, però sobretot en què els Estats ratifiquin i desenvolupin els articles que tenen pendents.