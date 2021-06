Espot prepara amb Mushikiwabo la participació en la Cimera de caps d’Estat i de Govern de la Francofonia

La igualtat de gènere entre dones i homes, la joventut o la participació ciutadana són alguns dels temes que el cap de Govern, Xavier Espot, i la secretària general de la Francofonia, Louise Mushikiwabo, han tractat aquest dimarts a la tarda a la seu de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) a París. Els dos mandataris han fet un seguiment dels diferents temes que són prioritaris a Andorra i també per a la Francofonia.

En la trobada, Espot –que ha estat acompanyat per l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega– ha informat Mushikiwabo de la contribució d’Andorra de 15.000 euros al projecte de cooperació internacional francòfon “La societat civil francòfona compromesa amb els objectius de desenvolupament sostenible”, una iniciativa de França i de l’OIF en la qual participen el Govern d’Andorra i el Govern del Quebec.

De la mateixa manera també s’ha informat a la secretària general de la contribució voluntària de 20.000 euros al Fons “La Francofonia amb elles”, que té per objectiu dotar de mitjans a col·lectius de dones de països en vies de desenvolupament per promoure el seu accés al desenvolupament econòmic, a l’educació i a la salut, així com protegir-les contra tota forma de violència.

Espot i Mushikiwabo han comentat els treballs preparatoris per la propera Cimera de caps d’Estat i de Govern de la Francofonia, que tindrà lloc el 20 i 21 de novembre a Djerba (Tunísia) i en la que el cap de Govern hi participarà. Xavier Espot també ha confirmat la participació de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, en la reunió ministerial que tindrà lloc el 19 de novembre prèvia a la Cimera.