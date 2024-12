L’olianès, Isidre Esteve, a punt per al seu 20è Dakar

Txema Villalobos i Isidre Esteve, a la presentació de la seva participació al Dakar 2025 (Foto: Mediagé)

Isidre Esteve ja està a punt per a afrontar un Dakar 2025 que, per a ell, serà molt especial, perquè és la vintena vegada que hi participa i la desena en la modalitat de cotxes. El raid més famós del món començarà divendres vinent, 3 de gener, i finalitzarà el dia 17 del mateix mes. Esteve, que aquesta vegada lluirà el número 229, hi participarà un cop més al volant d’un Toyota Hilux, amb l’empordanès Txema Villalobos de copilot i amb el suport principal de Repsol, MGS Seguros, KH-7 i l’escuderia Toyota Gazzo Racing.

El pilot d’Oliana ja és història viva del Dakar atès que ha participat en prop de la meitat de les edicions: aquest 2025 se’n farà la 47a. El seu debut va ser ja fa més de vint-i-cinc anys, el 1998, en la categoria de motos, en la qual va disputar deu edicions. Aquells anys els recorda com “una etapa meravellosa” i se sent “un privilegiat per haver arribat a formar part d’aquest grup de pilots que tenien possibilitats de guanyar el Dakar aleshores”.

Tot i l’accident del 2007, el fet d’haver pogut seguir competint i d’arribar ja a la seva vintena experiència el fa sentit “molt bé”, perquè no s’imaginava “una trajectòria esportiva tan llarga”. I “el millor de tot”, hi afegeix, és que encara no sap quan s’acabarà, perquè la seva motivació per a córrer “continua intacta”.





Aspira a ser entre els vint millors

Aquest serà el tercer Dakar en què Esteve pilota l’Hilux T1+ a la categoria màxima, Ultimate, i l’equip ja el té molt dominat per a “saber-lo portar al límit de les seves prestacions i saber perfectament què hi podem fer cada dia”. Una confiança que fa extensiva a l’equip tècnic i mecànic. Quant a l’objectiu de resultats, creu que situar-se entre els 20 primers seria “extraordinari” i ho veu “factible”. Tot i això, Esteve adverteix que “amb tantes marques i pilots oficials, que el ritme serà molt alt des del començament”, si bé li motiva que sigui “un Dakar molt competit i realment complicat i difícil”.

La recepta d’Isidre Esteve per a competir al màxim nivell és simple: “intentar gaudir de cada moment” i sentir-se “afortunat de viure tot el que estic vivint”, sempre amb “ganes d’anar a les carreres, en aquest cas el Dakar, i fer-ho tan bé com sigui possible”. A més a més, físicament es troba “bé” després d’haver entrenat molt, de l’experiència adquirida amb el Toyota Hilux T1+ i de la complicitat i la confiança existent amb Txema Villalobos, a qui agraeix la bona feina feta al recent Ral·li del Marroc. Per tot plegat, el representant alturgellenc té “moltes ganes que comenci la carrera”.





Combustible amb un 70% de components renovables

L’Hilux d’enguany no presenta grans canvis tècnics sobre el de la temporada passada, però cal destacar-ne que Repsol hi aporta un combustible que ja ha arribat a un 70% de components d’origen renovable. Un experiment que ja va començar l’any 2021. En aquesta edició se li afegirà un lubricant renovable per al motor, també desenvolupat al Technology Lab de la companyia energètica. Isidre Esteve ja va estar amb Repsol en els seus anys amb moto i ara comparteixen aquest projecte amb cotxe per a “sentir que formem part d’aquesta transició energètica, que contribuïm plenament a aquest canvi”, i es mostra satisfet “de ser més eficients en aquest sentit” al Dakar “i ajudar a tenir uns productes d’alta qualitat que permetin ser com més competitius millor”.

Pel que fa a un altre dels patrocinadors del projecte, KH-7, actualment aquesta firma del Vallès Oriental celebra el seu 75è aniversari i ha inclòs el Dakar en la seva commemoració, atès que en tots aquests anys sempre ha destacat pel suport a pilots catalans. Enguany, a més d’Esteve i Villalobos, KH-7 és espònsor de Laia Sanz, Jordi Juvanteny -que competeix un any més en camions- i del xef osonenc Nandu Jubany, que viurà el seu segon Dakar i debutarà en la categoria de cotxes, després d’haver-lo fet abans en moto.

Un cop més el vehicle està plenament adaptat a les actuals limitacions de mobilitat d’Isidre Esteve, que reivindica que “el ral·li raid és una disciplina totalment inclusiva” i valora que “ser a la línia de sortida al costat de la resta de pilots capdavanters, afrontar cada dia les mateixes dificultats i aparèixer a la mateixa classificació, sense cap tipus de bonificació per la meva discapacitat, té més valor per a nosaltres”. El pilot olianès conclou que “quan soc dins del cotxe i a la pista no hi ha cap mena de barrera, sinó que el que fem és competir i gaudir al màxim d’un esport que estimem”.

David Castera, director del Ral·li Dakar, assegura abans de començar que el projecte d’Isidre Esteve és un dels més valorats del raid i que d’ell li agraden “dues coses”. La primera és la sostenibilitat, un dels valors de l’organització i, per això, agraeix a Repsol “el seu treball en aquest sentit, perquè la benzina continuarà sent necessària en aquesta època de transició energètica”. I l’altre és “la dimensió humana”, perquè “moltes vegades s’obliden les dificultats a què ha de fer front i que només ell coneix”.