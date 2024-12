Ajuts durant quatre anys als ramats per a mantenir el sotabosc, reduir el risc d’incendis i afavorir les pastures

Unes ovelles pasturant (Govern.cat)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha obert una línia d’ajuts perquè els ramats puguin mantenir les zones on s’han dut a terme treballs de prevenció d’incendis mitjançat el pasturatge del bestiar. Per primera vegada aquests ajuts, que es convoquen des de l’any 2016, es concediran per quatre anys a una mateixa persona beneficiària per a consolidar el pasturatge dels ramats en una mateixa zona. A més, el fet d’haver de presentar una sola sol·licitud en comptes d’haver de repetir-la cada any vegada simplifica els tràmits administratius a les pastores i pastors. L’import d’aquests ajuts és de 840.000 euros.

Aquests ajuts contribueixen a fomentar l’anomenada silvopastura, que ajuda a mantenir el sotabosc amb poc volum de biomassa i, per tant, fa que millori la prevenció d’incendis i col·labora a mantenir-hi la biodiversitat. A més, la silvopastura contribueix a mantenir els espais oberts entre bosc, de manera que també afavoreix les espècies que viuen als prats i ajuda a crear el típic mosaic català de paisatges diversos.





Una ramaderia estratègica

La ramaderia extensiva, a més de ser garantia de sobirania alimentària, contribueix a la provisió de béns i serveis ecosistèmics d’especial rellevància per a la societat. Des d’un punt de vista econòmic i demogràfic, té una incidència directa en el manteniment de la població en zones rurals, així com en la cultura i la identitat d’aquests mateixos indrets. Pel que fa al medi ambient, els seus beneficis també són nombrosos, com ara el manteniment del mosaic d’espais oberts, la reducció del combustible forestal, especialment en zones classificades com a àrees estratègiques, i el manteniment de la biodiversitat associada als espais oberts, entre d’altres.