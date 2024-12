FGC presenta per primer cop l’oferta de les seves sis estacions de muntanya al saló Totesport 360

Hi haurà la possibilitat de practicar esquí sense neu (Govern.cat)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) estarà present per primera vegada al saló Totesport 360, l’espai lúdic esportiu que impulsa el Departament d’Esports i que se celebrarà del 2 al 5 de gener a l’Institut Nacional d’Educació Física a Barcelona (INEFC). Durant quatre dies, FGC Turisme presentarà l’oferta d’activitats de neu i esportiva de les seves sis estacions de muntanya: La Molina, Vallter, Vall de Núria, Espot, Port Ainé i Boí Taüll, que ja estan amb plena activitat aquests dies.

Amb la presència al saló, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) referma el seu compromís amb la divulgació de les activitats que promocionen hàbits de vida saludables i apropa els esports d’hivern a tothom.

Les persones que visitin l’estand d’FGC, a més de rebre informació de totes les activitats que ofereixen les sis estacions, podran viure l’emoció de l’esquí sense neu amb diferents experiències immersives per a tots els públics. D’una banda l’esquí 360º Realitat Virtual permetrà submergir-se en un descens amb ulleres de realitat virtual, sentint la velocitat i l’adrenalina d’esquiar per una pista d’Espot amb un gran afecte d’autenticitat i l’experiència.

Amb les mateixes ulleres també es podrà provar el bikeparc 360º Realitat Virtual, vivint un descens a l’estació de La Molina com un biker profesional, passant per interessants paratges a través dels boscos de pi negre característics de la zona. I amb els Simulador esquí 360º s’ofereix la possibilitat de posar a prova les habilitats de cadascú en un simulador d’esquí, on es podrà experimentar la sensació de lliscar per la neu de forma immersiva i divertida, tant els adults com els infants.

Els horaris per a poder realitzar totes aquestes activitats són: del 2 al 4 de gener, de 10 h a 20 h, i el dia 5 de gener, de 10 h a 14 h (INEFC Barcelona, Av. de l’Estadi, 12-22). L’entrada és gratuïta prèvia reserva al web de Totesport 360.





Més de 30 disciplines esportives confirmades

Totesport 360, l’espai lúdic esportiu gratuït de referència durant les vacances de Nadal, compta ja amb una trentena de disciplines esportives confirmades i la presència de prop de 60 clubs i federacions d’arreu de Catalunya. La voluntat és consolidar i fer créixer les 10.000 persones que es van acostar a l’Anella Olímpica de Montjuïc el Nadal passat i van gaudir fent esport. L’objectiu de la fira és promoure l’esport entre infants i joves, el públic adult i ensenyar el potencial d’equips i entitats de Catalunya.

Aquesta tercera edició de Totesport 360 continua creixent i aquest any també busca la participació activa del públic adult que acompanyi infants i joves amb noves activitats dirigides i reclams. L’espai lúdic esportiu de l’esport femení i masculí de Catalunya reflectirà la diversitat esportiva del país, ajudarà a continuar generant noves figures referents i potenciarà l’exercici físic i els bons hàbits.

La conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya lidera aquesta proposta lúdica gratuïta que també dona a conèixer l’àmplia varietat de disciplines esportives que es poden practicar actualment.





Els convenis FGC-INEFC

Ferrocarrils i l’INEFC col·laboren des de fa anys per a la promoció dels esports d’hivern. D’una banda, amb un acord perquè l’alumnat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport puguin fer ús d’equipaments esportius a l’estació de muntanya de La Molina per a l’alumnat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, perquè puguin realitzar a totes aquelles activitats relacionades amb els espais de muntanya. És un grau que s’imparteix al centre INEFC Pirineus, a la Seu d’Urgell, i que està adscrit a la Universitat de Lleida.

I de l’altra, amb un altre acord de col·laboració per a impulsar processos de recerca, estudi, desenvolupament, formació i totes aquelles actuacions relacionades amb el foment del coneixement en l’àmbit dels esports de muntanya.