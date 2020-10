L’Oficina Jove se suma a la Campanya Time to move 2020 “Descobreix noves maneres de viure Europa”

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell se suma a la iniciativa emblemàtica d’Eurodesk “Time to Move” , juntament amb Pirineus Creatius. Aquesta campanya torna a tenir lloc durant el mes d’octubre, per tal de donar a conèixer a les persones joves de la comarca les oportunitats de programes internacionals que estan al seu abast de voluntariat, pràctiques, així com el servei de mobilitat internacional.

Enguany, a causa de la situació de pandèmia, no s’han dut a terme activitats presencials, però s’ha volgut mantenir l’essència de la campanya. És per aquest motiu que l’Oficina Jove alturgellenca ha volgut recollir les experiències de mobilitat internacional de joves urgellencs.

De la mà de Pirineus Creatius, s’han creat 4 vídeos, amb la participació d’un total de 20 joves, on s’expliquen les seves vivències en els programes d’Intercanvis Juvenils, Pràctiques professionals (TLN Mobilicat i Eurodissea), Voluntariat europeu (actualment és el programa de Cos Europeu de Solidaritat) i Camps de treball internacionals.

Aquests vídeos aniran apareixent a les xarxes socials d’ambdós entitats (Pirineus Creatius i Oficina Jove de l’Alt Urgell) a partir d’aquesta setmana. A final de la setmana vinent hi haurà un últim vídeo-resum de totes les experiències juntes.

La producció dels vídeos és conjunta entre l’entitat Pirineus Creatius i l’Oficina Jove, i és una actuació cofinançada dins la Campanya Time to move per Erasmus+, l’Agència Nacional Espanyola-INJUVE.