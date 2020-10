La Setmana de Cinema Espiritual arriba a la novena edició

El Setmana de Cinema Espiritual arriba enguany a la novena edició al Principat d’Andorra, afegint les escoles de Balaguer per segona vegada, i entra a les aules, en un format digital que evita el trasllat de infants i joves a les sales de projecció.

La Setmana del Cinema Espiritual se celebrarà del 2 al 6 de novembre, i és organitzada per la Delegació d’Ensenyament i l’Arxiprestat de les Valls d’Andorra. Es preveu la participació d’un miler d’infants, segons que ha assenyalat el delegat d’Ensenyament, Pepe Chisvert.

Els professors ja disposen de les guies didàctiques per preparar l’activitat i els valors sòlids que es volen transmetre als joves i infants.

Per als més petits es projectarà ‘La Mia i el lleó blanc‘, sobre l’amistat entre una nena i un lleó blanc per treballar la contemplació i el vincle amb la natura.

Per a nivells superiors es podrà veure ‘Corre como una chica‘, un film per reflexionar sobre la igualtat de gènere i la valentia d’afrontar un repte amb la història de la primera joquei a guanyar un campionat de Melbourne.

Per als més grans s’ha preparat ‘Especiales‘ per assistir a la història d’un grup de joves que s’organitzen per ajudar persones amb autisme allà on no arriben els governs.