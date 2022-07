L’Oficina de l’Habitatge atén 334 consultes durant el primer semestre del 2022

L’Oficina de l’Habitatge ha tancat el primer semestre del 2022 amb un total de 334 consultes ateses en diferents modalitats: presencialment, per telèfon o correu electrònic. El servei –ubicat a la planta baixa de l’Edifici Administratiu del Govern– té la finalitat d’oferir informació, orientació i resoldre els dubtes de la ciutadania sobre aspectes relacionats amb l’habitatge.

Amb aquest objectiu, l’oficina centralitza i unifica l’atenció en aquesta matèria a través d’un professional especialitzat del Ministeri de Territori i Habitatge, que compta amb una àmplia formació en habitatge per a atendre presencialment les consultes. Es recorda que l’Oficina de l’Habitatge va començar a funcionar el 25 de febrer del 2020.

Desglossant les dades, del total de 334 consultes realitzades entre l’1 de gener i el 30 de juny del 2022; 188 han estat telefòniques, 91 presencials i 55 per correu electrònic.

Mes Telèfon Presencial E-mail Total: GENER 39 17 7 63 FEBRER 34 19 13 66 MARÇ 35 12 8 55 ABRIL 38 9 1 48 MAIG 28 18 12 58 JUNY 14 16 14 44 Total: 188 91 55 334

Pel que fa a les consultes més freqüents, es destaca que el 28,74% són relatives a informació sobre la pròrroga del contracte i el procediment per a recuperar l’habitatge per a ús propi o familiar, d’acord amb la Llei de mesures de protecció i de flexibilització del mercat d’arrendament.

Un 16,76% de les consultes estan vinculades a informació sobre els requisits i documentació a presentar dels diferents ajuts que ofereix el Govern en matèria d´habitatge; com per exemple l’ajut a l’habitatge de lloguer o el Programa d’impuls per a l’emancipació dels joves.

També hi ha consultes lligades a demandes d’informació sobre els habitatges de protecció pública (7,48%), als desperfectes i reparacions a l’habitatge (7,10%), als consums i els seus repartiments (6,50%), i als requisits per a sol·licitar l’exempció de l’Impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries (5,06%).

Alhora s’han registrat consultes variades, que representen un conjunt del 28,36% sobre el total, d’entre les quals destaca el retorn de les fiances o informació sobre l’actualització de l’Índex de Preus de Consum (IPC).

Quant a la tipologia dels sol·licitants; hi ha 154 per part d’arrendataris, 70 de propietaris i 110 d’altres: