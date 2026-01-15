La Comapedrosa Andorra torna per la porta gran i serà un test clau abans dels Jocs Olímpics d’hivern

Arinsal tornarà a ser l’epicentre mundial de l’esquí de muntanya amb la celebració de la 15a edició de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya ISMF Comapedrosa Andorra, que tindrà lloc del 24 al 26 de gener. La cita recupera enguany una de les grans novetats del calendari: la prova Sprint, una de les modalitats del moment i que serà protagonista als Jocs Olímpics de Milà – Cortina d’Ampezzo del mes vinent. A més, la Comapedrosa Andorra es podrà veure per streaming en directe arreu del món, després d’un any de pausa, fet que reforça de manera significativa la projecció internacional de l’esdeveniment.
Aquests i molts altres temes s’han destacat aquest dijous en la presentació de la Copa del Món ISMF que ha tingut lloc al sector Arinsal, i que ha comptat amb el cònsol menor de la Massana, Roger Fité; el president de la Federació Andorrana de Muntanysime (FAM), Patrick Frases; el director general de Pal Arinsal, David Hidalgo; i el director tècnic de la cursa, Ludovic Albós.
Arinsal recupera el seu escenari natural
David Hidalgo ha destacat que aquesta edició “torna plenament a Arinsal”, gràcies a unes condicions de neu excel·lents que permetran seguir el full de ruta definit des de l’inici. Hidalgo ha fet balanç de l’edició anterior, marcada per la meteorologia i les condicions, que va obligar per primera vegada a traslladar la competició al sector de Pal. “Va ser un repte sense precedents, però l’equip va saber adaptar-se a les circumstàncies i garantir el nivell esportiu de la Copa”, ha subratllat.
Un esdeveniment en creixement mediàtic
La Copa del Món ISMF Comapedrosa Andorra continua guanyant visibilitat internacional en un context clau per a l’esquí de muntanya, que s’estrenarà el mes vinent en uns Jocs Olímpics d’hivern. L’edició passada, sense streaming, va aconseguir un retorn mediàtic de 23 milions d’espectadors. Enguany, amb el retorn de la retransmissió en directe, es preveu un increment notable d’aquesta exposició global, ja que es podrà veure a canals com Eurosport, Discovery Max, RTVE, 3CAT, CCTV (Xina), CBC Canadà, Olympic Channel, Fuji TV (Japó) i RTVA, entre d’altres.
En aquest sentit, Roger Fité ha assenyalat que “aquesta modalitat està seguint una evolució creixent i pensem que un dels motius és la connexió profunda amb el territori i el paisatge, tot això lligat amb els valors que ens transmet la muntanya”. A més, ha exposat que “les proves d’alt nivell com aquesta són essencials per al posicionament internacional del país. L’especialització esportiva cada cop és més important per a arribar al públic objectiu. I ara mateix podem dir que Andorra és un dels punts de referència de l’esquí de muntanya a nivell internacional”.
Una Copa del Món amb caràcter preolímpic
La Comapedrosa Andorra 2026 té un marcat caràcter preolímpic. Tot i que hi haurà una prova de la Copa del Món entre la d’Andorra i els Jocs Olímpics, Arinsal acollirà l’última prova Sprint abans de la cita a Itàlia, una de les modalitats que actualment atrauen més públic. Per calendari i per nivell competitiu, la cita d’Arinsal esdevé una parada clau en la preparació dels millors corredors del món abans dels Jocs, que se celebraran del 6 al 22 de febrer. “Serà un test previ per a veure la temperatura amb la qual arriben les corredores i els corredors”, ha valorat Hidalgo.
Programa esportiu
Vertical Race
La Vertical Race torna a Pal Arinsal després d’un any d’aturada. Es tracta d’una de les proves més emblemàtiques de la Comapedrosa Andorra, molt valorada tant pels corredors com pel públic. “Molts dels esquiadors de muntanya ens diuen que és el millor circuit de vertical del calendari”, ha comentat el director tècnic de la cursa, que ha detallat que enguany es modificarà el recorregut, però que “continuarà sent el millor valorat”. El traçat tindrà la sortida a la pista Les Marrades, amb un ascens molt intens de prop de 690 metres de desnivell fins a als peus del pic de la Capa.
Sprint Race
La prova Sprint arriba per segona vegada a Andorra, després de la seva celebració als Campionats del Món de 2021. Es tracta d’una modalitat explosiva i molt espectacular, amb un format basat en eliminatòries (quarts de final, semifinals i final) i un recorregut aproximat de 700 metres de llargada, que exigeix la màxima intensitat als esportistes. La competició es desenvoluparà íntegrament als peus de la Capa, a la zona de l’antic teleesquí, facilitant la visibilitat i el seguiment per part del públic.
Participació andorrana a la Copa del Món
Andorra tornarà a estar representada a la Copa del Món amb la participació de Max Palmitjavila, Marc Casanovas, Oriol Olm i Lea Ancion, que competiran al costat dels millors especialistes internacionals en una prova marcada pel màxim nivell esportiu. “La Comapedrosa Andorra sobretot emociona perquè es viu a casa. Cal remarcar l’impacte que té en molts joves l’esquí de muntanya, i molts d’ells van créixer i motivar a lluitar en aquest esport veient la Copa del Món d’Arinsal”, ha assenyalat Patrick Frases.
Compromís amb la sostenibilitat i els voluntaris
La Comapedrosa Andorra manté el seu compromís amb el medi ambient com a esdeveniment esportiu de baix impacte al medi natural. En aquesta edició es realitzarà el càlcul de la petjada de carboni de la prova, que serà compensada mitjançant projectes nacionals, reforçant així l’aposta per un model esportiu responsable i sostenible.
Finalment, Hidalgo ha posat en relleu l’important paper que tindran una edició més els voluntaris, que són repetidors d’edicions anteriors i, per tant, veterans, així com dels cossos especials que garantiran la seguretat de l’esdeveniment.