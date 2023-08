L’MCTA convida a descobrir el patrimoni andorrà

Cartell anunciant la nova programació de setembre (MCTA)

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) presenta un nou programa d’activitats després de les vacances d’estiu. Entre les propostes destaca participació en les Jornades Europees del Patrimoni, el dissabte 16 de setembre, que permetrà als visitants accedir gratuïtament a l’exposició temporal i al taller sostenible amb l’experta en reciclatge Marissa MacDonald.

Per a celebrar la festivitat de Nostra Senyora de Meritxell, els dies 9 i 10 de setembre s’organitzarà un taller obert a les famílies que podran crear les seves obres inspirades en el Santuari de Meritxell. Durant les sessions, experimentaran amb la tècnica de l’aquarel·la amb l’objectiu de personalitzar amb colors llampants, el patrimoni arquitectònic del santuari. El divendres, dia 8 de setembre, el museu romandrà tancat amb motiu de la celebració.

El dissabte 16 de setembre, coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni, impulsades per l’Àrea de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra, s’oferiran portes obertes de 10 a 19 hores amb l’entrada gratuïta. Els visitants rebran l’assistent de visita per a poder fer el recorregut per l’exposició Khrôma. L’univers emocional del color.

També durant el mateix cap de setmana, s’oferiran activitats familiars per a experimentar amb els colors i les tècniques. A partir de l’obra La gran crítica: Pepsi Cola de l’artista i escultor xinès Wang Guangyi, els assistents hauran de crear un cartell reivindicatiu amb collage.

Per a continuar amb les propostes familiars, el cap de setmana del 23 i 24 de setembre, es convidarà a descobrir el gènere del còmic i crear onomatopeies pop, construïdes amb palets, còmics vivents i “bafarades”.

L’últim cap de setmana de setembre, els dies 30 de setembre i l’1 d’octubre, es donarà la benvinguda a la tardor. En aquesta ocasió, el taller familiar comptarà amb l’assistència de l’experta en reciclatge Marissa MacDonald, que oferirà un taller sostenible utilitzant les lones que han servit com a material de promoció de les exposicions anteriors.

Els interessats en participar en les activitats programades a l’espai EduCarmen podran escollir entre diferents sessions sota reserva prèvia i amb un aforament limitat. Cal destacar que l’edat mínima recomanada és a partir de 4 anys i que els infants menors de 12 anys han d’anar sempre acompanyats d’un adult.





PROGRAMA D’ACTIVITATS SETEMBRE 2023

8 de setembre 2023:

• Museu tancat amb motiu de la festivitat de Nostra Senyora de Meritxell

9 i 10 de setembre 2023: TALLER DE PINTURA AMB AQUAREL·LA “DECOREM EL SANTUARI DE MERITXELL”

• Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

• Sessions diumenge: 11 h i 12 h

• Activitat familiar a partir de 4 anys, gratuïta amb reserva prèvia

• Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

16 de setembre 2023: JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI

• Entrada gratuïta a l’exposició Khrôma. L’univers emocional del color

• De 10 a 19 hores. Últim passi a sala 30 minuts abans de tancament

16 i 17 de setembre 2023: TALLER DE CARTELLS AMB COLLAGE

• Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

• Sessions diumenge: 11 h i 12 h

• Activitat familiar a partir de 4 anys, gratuïta amb reserva prèvia

• Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

23 i 24 de setembre 2023:TALLER D’ONOMATOPEIES POP

• Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

• Sessions diumenge: 11 h i 12 h

• Activitat familiar a partir de 4 anys, gratuïta amb reserva prèvia

• Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

30 de setembre i 1 d’octubre 2023: TALLER DE RECICLATGE AMB MARISSA MACDONALD

• Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

• Sessions diumenge: 11 h i 12 h

• Activitat familiar a partir de 4 anys, gratuïta amb reserva prèvia

• Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult





Inscripcions gratuïtes

Reserva a: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800