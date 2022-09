Llovera es mostra confiat en poder disputar de nou el Ral·li Dakar

El pilot andorrà, Albert Llovera, està a prop de signar la seva vuitena participació en el Ral·li Dakar, que al gener de 2023 tornarà a organitzar-se a l’Aràbia Saudita. Llovera, present el cap de setmana passat en el Campionat d’Espanya de Karting per a tutelar a un altre jove pilot andorrà, Tony Cachafeiro, s’ha mostrat optimista en poder tornar a córrer el Ral·li Dakar, després d’absentar-se aquest 2022.

“Estem negociant per a anar al Dakar. Just vinc d’una reunió a Madrid i, per això, he aprofitat per a passar per Saragossa i veure als nens en el karting”, explica Llovera. “Sembla que tot va agafant forma. Estem molt justos de temps, però crec que ho aconseguirem”.

Llovera va competir al Ral·li Dakar de 2007, 2014 i 2015 en la categoria de cotxes. Al 2016, 2017, 2020 i 2021, en camions. Ja amb experiència en el terreny de l’Aràbia Saudita, el pilot andorrà cerca la seva vuitena participació, en l’edició de 2023 del Dakar, que tindrà lloc entre el 31 de desembre de 2022 i el 15 de gener de 2023.

Llovera va fer aquestes declaracions a Saragossa, atès que va ser present en el circuit de Zuera, aquest passat cap de setmana, per a assistir a la conclusió del Campionat d’Espanya de Karting on competeix, des de 2021, un altre pilot andorrà, el jove Tony Cachafeiro.

Cachafeiro, de tot just nou anys d’edat, va debutar en el CEK l’any passat en la categoria Academy i ha fet el salt a la categoria Mini, on es troba en la secció de debutants. Malgrat absentar-se en el 25% de les proves d’aquesta temporada, Cachafeiro ha aconseguit acabar en 14º posició, després d’haver hagut de canviar d’equip a la meitat del curs.

“Tony és molt petit i ha d’aprofitar molt l’oportunitat de ser aquí, d’estar en un campionat d’Espanya”, explica Llovera. “Aquest canvi de categoria l’està notant i el que ha d’aprendre és anar sumant aquestes ‘decimetes’ cada vegada més, i ha d’entendre que, això, és una oportunitat i que les oportunitats venen i se’n van. Ja he parlat amb ell d’això”, reconeixia Albert Llovera.

Tony Cachafeiro ha conclòs el Campionat d’Espanya, però encara li resta l’última ronda del campionat regional murcià, on figura com a favorit a fer-se amb el títol (del 29 al 30 d’octubre). A més d’haver competit en 2022 en regionals madrilenys i valencians, Cachafeiro confia en poder fer el salt a competicions internacionals al 2023.