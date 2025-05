Llívia celebrarà la festa de la transhumància el dilluns, 2 de juny

Per a participar a la festa de la transhumància cal inscriure’s prèviament (Aj. de Llívia)

La festa de la transhumància se celebrarà, aquest any, dilluns, 2 de juny. Les persones interessades en pujar a la Bollosa, acompanyant els ramaders i el bestiar, s’han d’haver inscrit abans a l’oficina del Museu de Llívia. El preu de l’activitat és de 12 euros (adults i infants) i inclou el transport d’autobús, el primer cafè del matí i les postres, el beure i el cafè del dinar. Com ja s’havia fet en anys anteriors, i es va recuperar l’any passat, les persones que participin en la festa han d’emportar-se el menjar del dinar. L’activitat és organitzada pels ramaders de Llívia i l’Ajuntament.

Els ramaders de Llívia començaran a portar, en pocs dies, els seus ramats a les pastures de la Bollosa (Les Bulloses). Llívia i els seus pagesos aprofiten aquesta activitat i tradició ramadera per a organitzar la festa de la transhumància; conviden a veïns i a visitants a fer el mateix recorregut, tot acompanyant-los fins a les pastures. Els ramats de Llívia passaran els mesos d’estiu a la Bollosa on l’herba fresca d’alta muntanya els serveix d’aliment. En total, es calcula que durant aquests dies de transhumància, uns 400 caps de bestiar, entre cavalls i vaques, pujaran a La Bollosa.





El programa

El programa previst per a aquell dia comença a les 7.15 hores, amb un primer cafè i coca per a tots els inscrits, a l’encreuament del camí de Cereja amb el carrer de les Bulloses. Des d’aquest punt, tot seguit, es començarà la pujada del bestiar. I a les 13 hores, a les taules exteriors del refugi, a la Bollosa, es farà el dinar popular.

Els organitzadors habiliten, per a les persones que ho necessiten, uns autocars per a tots aquells que vulguin pujar i/o baixar a la Bollosa. Més informació a l’oficina del Museu de Llívia.

La transhumància és una tradició que Llívia ha sabut mantenir al llarg del temps. Una activitat ancestral, vinculada a uns drets històrics de la vila que es remunten molt abans del Tractat dels Pirineus. Després de diferents processos i de vicissituds històriques, les pastures de Llívia, amb més o menys extensió, van passar a ser propietat del municipi. En l’actualitat, la major part de la propietat llivienca —més de 1.300 hectàrees— es troba dins del terme municipal d’Angostrina, i la resta a Bolquera i Font-romeu.





Recomanacions i més informació

Per a participar de l’activitat de la transhumància és necessari apuntar-se a l’oficina del Museu de Llívia.

Cal inscriure’s. Data límit inclosa: 31 de maig. El telèfon de l’oficina és el 972 89 63 13.

Important: l’activitat de pujar el bestiar a les pastures pot quedar anul·lada pel mal temps.

És responsabilitat dels inscrits anar ben equipats (calçat i roba confortable) i portar menjar.

És recomanable portar aigua, menjar, fruits secs i gorra. Recordar als inscrits que cal disposar de bona condició física: (caminada de més de 4 hores amb una pujada amb un desnivell d’uns 800 metres).

L’Ajuntament de Llívia oferirà transport de motxilles/bosses fins a la Bollosa, per a aquells que no vulguin anar carregats tot el trajecte.





Transport

Les persones que vulguin tornar amb autocar, també s’hauran d’inscriure a l’oficina de turisme.

Per a pujar i baixar a la Bollosa (les Bulloses) amb autocar, també cal deixar la inscripció feta a l’oficina de turisme.

Sortides per a pujar, des de la parada del bus de Llívia (10.30 h).

Sortides per a baixar, des de la marquesina de la Bollosa. Horaris per determinar.





Informació per als propietaris de gossos

Els qui vulguin fer l’activitat amb gossos cal que portin els animals lligats. En el transport d’autobusos, els gossos no hi podran entrar i, per tant, la pujada o baixada amb animals han de ser amb vehicle propi o a peu.