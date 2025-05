L’Escola Agrària del Pirineu obre el període de preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà per al curs 2025 – 2026

Un alumne de l’Escola Agrària del Pirineu (EA Pirineu)

L’Escola Agrària del Pirineu, centre públic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ubicat a Bellestar, a l’Alt Urgell, obre un nou període de preinscripció per al curs 2025 – 2026 als seus estudis de formació professional inicial. Fins al 29 de maig es podran presentar les sol·licituds per a accedir al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Eqüestres i al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural.

Amb una clara vocació de servei al territori, el centre està especialitzat en l’àmbit agroforestal de muntanya, eqüestre i formatger. La seva oferta formativa es distingeix per una metodologia pràctica i personalitzada, pensada per a donar resposta a les demandes actuals del sector i facilitar la inserció laboral. Per a assolir aquest objectiu, el centre aposta per grups reduïts, un equip docent expert i vinculat al sector, col·laboracions amb empreses i entitats professionals, i sortides tècniques que complementen l’aprenentatge a l’aula.

El tràmit de preinscripció s’ha de dur a terme de manera telemàtica, segons les instruccions publicades al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Per tal de facilitar aquest procés, el centre ofereix suport a les famílies i a l’alumnat que ho necessitin. Així mateix, es poden sol·licitar visites concertades a través del correu electrònic ea_pirineu.agricultura@gencat.cat per a conèixer de primera mà les instal·lacions, l’equip docent i els continguts formatius dels cicles.

L’Escola Agrària del Pirineu tanca el curs d’enguany amb un total de 62 alumnes entre els dos cicles formatius de grau mitjà, xifra que representa un increment del 5% respecte al curs anterior, en què es van registrar 59 estudiants. Aquest creixement reflecteix l’interès creixent per la formació professional vinculada al sector agroforestal, eqüestre i formatger.

La inserció laboral continua sent un dels punts forts dels cicles formatius que ofereix el centre. Segons les dades del curs 2022 – 2023, un 73% de l’alumnat titulat es va incorporar al mercat laboral en finalitzar els estudis o compatibilitzava la feina amb la formació. El 27% restant va optar per continuar amb la seva trajectòria acadèmica.

L’alumnat que finalitza aquest curs 2024 – 2025 comparteix les seves perspectives de futur i posa en valor els aprenentatges adquirits durant la formació:

Andrea Tolo, alumna del CFGM d’Activitats Eqüestres, destaca que “en un futur m’agradaria ser veterinària, i aquest cicle m’ha aportat coneixements com l’anatomia o la reproducció, que em serviran per a arribar-hi».

Yannick Franken, alumne del CFGM d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural, per la seva banda, té previst continuar la seva formació fora del país: “Un cop acabi el cicle, tinc pensat anar a Bèlgica a fer un cicle de portar maquinària forestal, que és una part que m’agrada molt d’aquest sector”.

Mariona Canyelles, alumna del CFGM d’Activitats Eqüestres, expressa la seva vocació amb claredat: “Jo el meu futur el veig fent de professora d’equitació o guia de rutes. La formació de l’escola m’ha servit molt perquè hem vist protocols i moltes situacions difícils que poden passar en una ruta, i ara crec que tinc les eines per a solucionar-les”.