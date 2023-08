L’equip femení de fons, al Blink Festival de Noruega

Guillem Cairat, Gina del Rio, Carola Vila i Xabier del Val (FAE)

El passat 26 de juliol l’equip femení d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), amb les esportistes Carola Vila i Gina del Rio, va viatjar a Noruega per a realitzar una estada d’entrenament amb rollerski que inclou també una cita competitiva, en aquest cas el Blink Festival (2-5 d’agost).

Durant l’estada prèvia a la competició al Blink Festival, l’equip ha realitzat diversos entrenaments. Ara però, a partir de demà dimecres dia 2 i fins el dissabte 5 d’agost, es disputaran quatre proves amb presència andorrana.

La primera en prendre part al Blink Festival serà Carola Vila, demà dimecres, a la pujada en skating al Lysebotn. Es tracta d’una ascensió de 7,5km en horari matinal. El dia 3 per la tarda, Carola Vila i també Gina del Rio seran a la sortida de la cursa de llarga distància en clàssic: 50km per a les sènior i 20km per a les júniors.

El dia 4, divendres, la competició constarà d’un pròleg previ urbà i una mass start posterior de 10km, en horari de tarda i amb la presència de Carola Vila. El Blink Festival es tancarà el dissabte 5 amb l’sprint, en el qual correrà Gina del Rio.





Campus júnior

La Federació Noruega realitzava també aquests dies un Campus júnior en el qual conviden a participar a tots els països amb esportistes júnior i un mínim de punts FIS. Gina del Rio n’ha format part en aquesta edició. “És un campus interessant perquè s’ajunten molts països de molt nivell, com Noruega, Alemanya, Finlàndia o Itàlia”, ha explicat el tècnic Xabier del Val, que ha afirmat que aquestes activitats “ens venen bé per a poder entrenar amb més gent”.