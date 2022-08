Lleu reducció de l’atur al juliol a l’Alt Pirineu i Aran

El nombre d’aturats a Ponent, l’Alt Pirineu i Aran ha baixat de 59 persones aquest mes de juliol (-0,33%), fet que situa en 17.942 la xifra actual de desocupats. Aquesta dada total és un 13,38% inferior a la de juliol de 2021 (-2.772).

Per sectors, 11.813 aturats corresponen al sector serveis, 1.827 a l’agricultura, 1.751 a la indústria i 1.294 a la construcció. Als 1.257 restants no els consta una ocupació anterior. El lleu descens del juliol l’han impulsat l’agricultura, amb 30 persones menys a l’atur, i la construcció, amb 24. En canvi, als serveis la xifra va augmentar en 37; i a la indústria, en 21. Per gènere, 7.636 demandants de feina són homes i 10.306 són dones. I per edat, 1.186 tenen menys de 25 anys.