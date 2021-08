Lles de Cerdanya comença a restringir l’accés rodat als camins de muntanya

Lles de Cerdanya ha començat a limitar l’accés amb cotxe a alguns dels principals camins de muntanya del municipi. Una mesura que l’Ajuntament estudia aplicar des d’ara no només a l’estiu, sinó tot l’any, i que anirà acompanyada d’un servei de bus llançadora pioner a la Baixa Cerdanya. Un mitjà que des de fa uns anys ja existeix a l’Alta Cerdanya per a arribar als estanys de la Bullosa, tot i que en aquell cas es disposa d’un ampli aparcament condicionat i, a més a més, s’hi permet el pas de cotxes fora de les hores més concorregudes.

Pel que fa a un dels destins més populars de Lles a l’estiu, els Estanys de la Pera, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (responsable del Refugi del mateix nom), ha informat que des d’aquest mes d’agost, i fins al final de 2021, l’accés amb cotxe a l’aparcament de la Font de Pollineres estarà restringit mitjançant una barrera al peu l’Estació d’Esquí Nòrdic d’Aransa. La mateixa limitació s’aplica a la pista que hi arriba des del Refugi de Cap del Rec, a l’Estació de Lles de Cerdanya.

Els clients que tinguin reserva prèvia per a dinar o pernoctar al refugi Estanys de la Pera, però, tindran una autorització per a accedir amb el seu vehicle a l’aparcament de la Font de Pollineres. Per a realitzar la reserva cal contactar amb el refugi a través del correu estanysdelapera.refugi@feec.cat o mitjançant WhatsApp al telèfon 606 99 14 73. Es demanaran les dades i el pagament d’una bestreta. Un cop rebudes, el refugi enviarà als clients un permís per a poder autoritzar el pas per la barrera. Per a poder-hi arribar, els conductors hauran de recollir la clau de la barrera a l’Hostal ‘El Pas de la Pera’, a Aransa. Caldrà ensenyar el permís a l’hostal (imprès o bé emplenant una còpia al mateix hostal) i deixar una fiança de 20 € en recollir la clau. Arribats a la barrera, es podrà obrir amb la clau i s’haurà de deixar tancada després de passar-hi. La clau es podrà retornar durant el camí de baixada.

Quan s’arribi a l’aparcament de la Font de Pollineres, es demana deixar el permís visible dins el vehicle estacionat. Des d’allà, només cal seguir el GR 11.10 (marques blanques i vermelles) durant un recorregut de 2,5 km de distància i 200 m de desnivell, fins a arribar al refugi i als estanys.

La setmana passada, l’Ajuntament de Lles ja va avançar la previsió de limitar des d’aquest estiu mateix l’accés a les seves pistes forestals més concorregudes. L’objectiu és evitar les situacions de col·lapse que s’hi han viscut els anys anteriors. Un fet que es va agreujar l’any passat quan -a causa de les limitacions de mobilitat per a sortir de Catalunya- es va multiplicar la presència de cotxes i autocaravanes en aquest i en altres municipis d’alta muntanya. A més a més, sovint aquesta alta afluència va acompanyada d’episodis d’incivisme, com ara el llançament de deixalles o bé el bloqueig de camins amb cotxes que aparquen en llocs indeguts, tant a l’Alt Pirineu com al Prepirineu. Per tot plegat, el consistori ha pres aquesta decisió en el que és un dels destins de muntanya més populars del Pirineu català a l’estiu.

18è aniversari del Parc de l’Alt Pirineu i més limitacions per a accedir-hi

Mentrestant, al Pallars Sobirà, aquest dissabte s’ha començat a implantar el sistema de pagament per a entrar als aparcaments d’accés a la Pica d’Estats. Des d’ara i fins al 12 de setembre, les persones que vulguin estacionar el cotxe en algun dels quatre espais habilitats han de pagar 5 euros per dia (2 euros en el cas de motos i quads).

La pluja d’aquest cap de setmana ha fet que l’estrena d’aquest mètode de pagament hagi tingut poc èxit i els aparcaments hagin estat més aviat buits. Tot i això, des del Parc Natural de l’Alt Pirineu defensen que la mesura era necessària per a evitar els “col·lapses” viscuts l’any passat en les setmanes de més afluència, a la segona meitat de l’estiu, ja que l’agost passat van calcular que hi arribaven més de 500 persones cada dia, gairebé el triple del que els seus gestors consideren “aconsellable”.

El tràmit per a reservar plaça en algun dels quatre aparcaments (la Molinassa, la Farga, Pla de la Selva i Aixeus) s’ha de fer per internet (www.areupicadestats.com). En el sistema també hi participen l’EMD d’Àreu i l’Ajuntament d’Alins. Els diners recaptats es destinaran a la millora dels accessos i de l’entorn, segons ha ressaltat l’alcalde pedani d’Àreu, Iu Escolà. En total, aquests quatre aparcaments sumen 125 places i, fins a un 90%, d’aquestes es poden reservar des del web.

Com a suport al sistema de regulació, s’ha implementat un servei de vigilància i control de pas dels vehicles que han fet la reserva o estan autoritzats. Per a reforçar-ho, tan aviat com sigui possible, es preveu instal·lar una barrera de control amb lector de matrícules. En cas que estigui tot ple i no s’admetin més reserves per a aquell dia, el web informa sobre els serveis de transport públic de taxi tot terreny disponibles des del poble d’Àreu, segons ha explicat el director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Marc Garriga.

Per a evitar la saturació dels espais d’aparcament municipal resultant dels vehicles que no puguin accedir a la pista, s’ha optat per a habilitar un prat per a poder encabir-hi temporalment més vehicles, on també es preveu reubicar el punt d’informació existent. Cal tenir en compte, però, els veïns de la Vall Ferrera, els propietaris, els gestors del refugi, les persones amb mobilitat reduïda acreditable i els adjudicataris d’aprofitaments forestals i serveis públics estan exempts del pagament.

La posada en marxa del sistema ha coincidit amb la celebració del 18è aniversari del Parc Natural de l’Alt Pirineu, que actualment és el més extens de Catalunya. En arribar a la majoria d’edat, des de la direcció s’han proposat seguir treballant “per la conservació i dinamització socioeconòmica d’aquest singular territori natural i cultural dels Pirineus”, que també engloba dos municipis de l’Alt Urgell: Montferrer i Castellbò i les Valls de Valira.