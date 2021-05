Llegir en una pantalla és més lent que en un llibre

Hi ha hàbits que ens enriqueixen culturalment i com a persones. A molts de nosaltres, per exemple, ens agrada llegir, i també és veritat que molts, normalment, preferim els llibres a les plataformes digitals. Però tot seguit trobaràs una raó més perquè puguis donar-li preferència al paper abans que a qualsevol de les plataformes digitals, i és la velocitat de lectura.

La velocitat de la lectura es calcula pel nombre de paraules llegides per minut. Aquesta velocitat es determina per una sèrie de factors, que inclouen el nivell d’experiència de la persona que llegeix i la seva capacitat de concentració, així com la dificultat del text que s’estigui llegint.

Però l’any 2010 la consultora Nielsen Group va descobrir encara un tercer factor, un que no té a veure amb el lector, ni amb el material que llegeix. Aquest va més amb el dispositiu o objecte on estan escrites les paraules.

L’aparició de les computadores, tauletes i telèfons intel·ligents va arribar per a donar-li un toc de velocitat a molts aspectes de les nostres vides, però no així a l’hora de llegir. En aquest punt, curiosament, va ocórrer el contrari.

El científic Jakob Nielsen va realitzar un estudi en el qual va comprovar que les persones llegeixen un 10% més lent si ho fan en una pantalla, en comparació a un full de paper.

Els dispositius també tenen un impacte negatiu sobre els nostres ulls, ja que parpellegem menys quan els usem. Mentre que en la nostra vida quotidiana solem fer-ho unes vint vegades per minut, enfront de la pantalla ho fem una mitjana de set vegades per minut.

Aquesta és la raó per la qual se’ns fan més lentes les hores d’estudi en la computadora i per la qual acabem amb els ulls tan ressecs quan finalitzem.

No hi ha res com llegir un llibre físic i anar al teu ritme. Encara que no importa quina sigui la variant que triïs, el veritablement important és que llegim.

Per blog.rincondelvago.com / AMIC – Tot Sant Cugat