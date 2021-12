Llargues cues per a proves TMA i tests d’antígens tot i haver doblat recursos

A diferència dels darrers dies que s’han pogut veure importants cues de persones que acudien al centre de vacunació per rebre el vaccí contra la Covid-19, aquest dimarts el motiu de les aglomeracions ha estat un altre: fer proves TMA o tests d’antígens.

Arran de l’escalada de contagis, el volum de peticions ha anat pujant considerablement i més encara des que el Govern ofereix la possibilitat de fer-ho de forma gratuïta i sense cita prèvia.

Hi ha acudit gent de totes les edats i de casuístiques molt diferents, per exemple, persones que necessitaven fer-se una segona TMA després d’estar confinats per haver-se contagiat o per ser contacte estret d’un cas positiu.

Hi ha gent que hi ha acudit per descartar tenir el virus al no trobar-se bé i també s’han vist molts infants amb les respectives classes confinades. Alguns pares reivindiquen que el procés hauria de ser més àgil per evitar passar fred mentre s’espera i hi ha qui proposa fer dues cues per donar prioritat als més petits.

Després de dies de veure cada vegada més gent que venia a fer-se proves, la coordinadora de la Creu Roja dels stoplabs i els cribratges escolars, Sandra Gómez, ha destacat que aquest dimarts “ha estat una brutalitat”. Preveient-ho, Gómez ha explicat que “s’han duplicat els recursos i hi ha persones donant informació, però igualment hi ha molta cua”.

Les persones que venen amb cita prèvia tenen prioritat, però les que venen sense, generen un volum més important de feina perquè se’ls ha de crear una fitxa, “fet que alenteix el procés” i que ha influït en crear les aglomeracions.

En comparació amb aquest dilluns, s’ha passat de tres taules per fer proves a set i de sis efectius a 17.

L’estratègia no ha estat suficient i, per aquest motiu, la voluntat dels responsables és reforçar encara més el dispositiu de cara als pròxims dies.