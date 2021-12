Andbank España reforça la seva presència a Madrid amb la incorporació de quatre banquers privats

Andbank España, entitat especialitzada en banca privada, ha incorporat al seu equip de Madrid a Mónica Borrero, José Ignacio Gómez, Ignacio Suárez i Antonio Tudanca. Els quatre banquers, que compten amb una mitjana de 25 anys d’experiència en la gestió de patrimonis en entitats de referència, s’incorporen al centre de banca privada de Madrid.

Amb aquestes incorporacions, Andbank España, amb un volum de negoci al mercat espanyol de més de 16.000 milions d’euros, reforça la seva presència a Madrid, comunitat clau en la seva estratègia de creixement, i una de les àrees en la qual té més volum de negoci, amb Catalunya, el País Basc i la Comunitat Valenciana.

Segons Juan Carlos Solano, Managing Director i responsable del segment key clients del banc “el talent, l’experiència i la capacitat dels banquers que s’uneixen a Andbank posa de manifest que tenim un projecte molt atractiu que genera il·lusió i confiança“.

Andbank España és una de les entitats de banca privada amb més creixement en els últims anys. L’entitat, que ha apostat per créixer de manera orgànica i inorgànica, ha adquirit el negoci de 3 entitats en els últims 4 anys –Merchbanc, Degroof Petercam Spain i Esfera-.

L’èxit del seu model, basat en la proximitat i en oferir un servei integral de gestió patrimonial a través d’especialistes en diversos àmbits -gestió d’inversions i mandats personalitzats, planificació patrimonial i fiscal o inversions alternatives i ESG– li ha permès situar-se en la 8a posició del Rànquing Funds People de banca privada 2020.

Banquers sèniors amb àmplia experiència

Monica Borrero té 26 anys d’experiència en banca privada. Procedeix de Banc Santander Banca Privada, entitat en la qual durant 23 anys ha desenvolupat la seva carrera professional com a sènior banker. És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid i Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel Centre d’Estudis Financers. Compta amb la certificació EFPA, així com amb diversos programes d’especialització en matèria financera.

José Ignacio Gómez, amb 27 anys de trajectòria professional, ha desenvolupat la seva carrera ocupant diversos càrrecs de responsabilitat en l’àrea de banca privada de BCH, Santander Central Hispano i Banco Urquijo, entitat en la qual va exercir el lloc de responsable de Banca Patrimonial. Així mateix, va treballar en la consultora internacional de negoci P&A Business Division i en Grup Millenium com a director comercial. És fundador i soci de Deep Mind Fintech, focalitzada en el desenvolupament d’intel·ligència artificial per als mercats financers. A Andbank Espanya s’incorpora procedent de Quintet Private Bank on, durant els últims quatre anys, va formar part de l’equip de Madrid com a Director. Gómez és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Madrid, MBA per ESADE i PDG per IESE.

Ignacio Suárez s’incorpora a Andbank Espanya després de 28 anys d’experiència professional. Procedeix de Bankia Banca Privada (actual CaixaBank) entitat a la qual es va incorporar el 1998. Prèviament, va formar part de l’equip de Banc Banif a Madrid. És Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d’Oviedo i EFA per Efpa.

Per part seva, Antonio Tudanca, amb 20 anys d’experiència s’uneix a l’entitat des de Bankia, firma a la qual es va incorporar l’any 2001 i en la qual gran part de la seva trajectòria professional es va centrar en la gestió de patrimonis. Tudanca és Llicenciat en Ciències Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid, Màster en Assessoria d’Empreses i Màster en Direcció EC- Financera pel Centre d’Estudis Financers.