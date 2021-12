La Seu d’Urgell acull un taller sobre digitalització 3D d’objectes amb fotogrametria i escaneig làser

Aquest dimecres ha tingut lloc a la Seu d’Urgell un taller sobre digitalització 3D d’objectes i edificis patrimonials utilitzant la fotogrametria i l’escaneig 3D per làser, a través del projecte Giravolt que s’adreça a tècnics municipals, de museus, arquitectes, restauradors, arqueòlegs, entre altres professionals del patrimoni.

En aquesta sessió, impartida per tècnics especialistes de la Direcció General del Patrimoni Cultural i de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, s’ha digitalitzat Les Mesures de la Bladeria i l’espai interior de l’antiga església de Sant Domènec.

Els professionals de patrimoni cultural han conegut de primera mà com s’apliquen aquestes tècniques sobre objectes de museu, grans i petits, i als interiors o exteriors de cases, castells o monestirs i com aquests mètodes poden millorar la gestió del patrimoni, des de la conservació fins a la difusió via Internet.

Aquest taller ha estat presentat per la regidora de Turisme i el regidor de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font i Carlos Guàrdia, respectivament.

Giravolt

Giravolt va més enllà de la publicació en línia dels models 3D. És un projecte integral que promociona l’ús de la tecnologia de l’escaneig 3D dins del sector del patrimoni cultural català. Una iniciativa col·laborativa i transversal que aporta un nou format per a la conservació i la divulgació de la cultura.

Es tracta d’una iniciativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General del Patrimoni Cultural i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, que compta amb la implicació de totes les entitats i museus del país encarregades de la gestió del patrimoni que hi vulguin participar.

Els objectius de Giravolt:

Introduir l’ús de la tecnologia 3D dins del sector del patrimoni cultural català.

Crear un corpus digital a Internet ric i divers que garanteixi una millor accessibilitat del patrimoni cultural català.

Establir els estàndards d’aplicació 3D de referència dins del sector.

Atraure la mirada internacional cap al patrimoni català.

Promoure la utilització dels models 3D en l’ensenyament i en les noves propostes artístiques i científiques.

Liderar el programa d’escaneig digital del sector cultural de Catalunya col·laborant amb les iniciatives existents.

Impulsar la creació d’un clúster professional d’empreses i institucions de patrimoni i 3D.

Documentar l’estat actual dels monuments de la Generalitat de Catalunya.

Tot això és possible gràcies a les noves tècniques com la fotogrametria, que permet obtenir models 3D d’objectes de manera molt més assequible, i als avenços tecnològics dels là serscan que han fet créixer la seva utilització en arquitectura i arqueologia.

Hi ha diferents tècniques per fer models 3D, però pel que fa al patrimoni cultural, aquestes dues, la fotogrametria i l’escaneig làser, són les més comunes.