L’INEFC Pirineus inaugura curs i seu amb 40 alumnes

Dimecres 15 de setembre, a les 13.30, tindrà lloc al Parc del Segre de la Seu d’Urgell la inauguració del curs acadèmic i del nou centre d’INEFC Pirineus. L’acte estarà presidit per Laura Vilagrà, consellera de la Presidència, i hi assistiran Anna Caula, secretària general de l’Esport i l’Activitat Física; Aleix Villatoro, director del Consell Català de l’Esport; Jaume Puy, rector de la Universitat de Lleida; Francisca Santiveri, vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat; Jordi Fàbrega, alcalde de la Seu, i Marc Baró, en representació de la Diputació de Lleida, acompanyats del director general de l’INEFC, Eduard Inglés, el director de l’INEFC de Lleida, Xavier Peirau, i la coordinadora del centre INEFC Pirineus, Sílvia Puigarnau, entre altres personalitats.

Prèviament, dimarts 14, els 40 alumnes que iniciaran enguany el grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) especialitzat en esports de muntanya i riu, han estat convocats al Centre Cultural Casa de les Monges, a la Seu d’Urgell, que acollirà l’INEFC Pirineus fins que no disposi d’un edifici propi. Després d’assistir a la presentació del curs per part de l’equip directiu, l’alumnat convocat iniciarà una activitat de raid d’aventura en la qual participaran en diverses proves: una fast-track entre la Seu i Bellestar, orientació nocturna, jocs cooperatiu, rogaine d’orientació, etc. L’activitat s’allargarà fins dimecres 15, just abans de l’acte d’inauguració institucional del campus Pirineus.

L’INEFC Pirineus inicia enguany el seu camí com un grup de 40 alumnes d’INEFC Lleida desplaçat a la Seu d’Urgell i adscrit, per tant, a la Universitat de Lleida. Aquest centre que ara s’inaugura oferirà un nou grau pioner a tot l’Estat i a Europa que ha despertat molt d’interès entre els i les estudiants que al juny es van preinscriure per iniciar els estudis universitaris el proper curs 2021-22: INEFC Pirineus va rebre 567 sol·licituds per cobrir les 40 places ofertes aquest primer any. També representa una important novetat l’interès que ha despertat entre les noies ja que, per primera vegada a la història de l’INEFC, el percentatge d’alumnat femení s’acostarà al 50%, quan en els darrers anys amb prou feines arribava al 20%.

Amb aquesta inauguració es fa realitat un projecte de llarg recorregut, que culminà el 3 de maig amb la presentació del centre al Parc del Segre de la Seu, on es va posar de manifest la importància d’aquests nous estudis universitaris per al món de l’esport i per a l’Alt Pirineu, especialment pel reforç en el camp docent i la cohesió en l’equilibri territorial de Catalunya.

La inauguració del nou campus també inclou el context olímpic, molt present en l’acte de presentació en què tots els assistents van mostrar la voluntat de fer de la Seu d’Urgell un dels eixos dels Jocs Olímpics d’Hivern de la candidatura Pirineus-Barcelona 2030.

L’INEFC és un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament de la Presidència. Els tres centres de l’INEFC (Barcelona, Lleida i la Seu d’Urgell), el Centre d’Alt Rendiment de Catalunya (CAR) i el Canal Olímpic de Catalunya configuren les entitats del Govern català per desenvolupar la seva política esportiva a través de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física.