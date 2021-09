Andorra visita Vilamoura, on se celebrarà la votació de la seu dels Campionats del Món d’esquí alpí 2027

Andorra continua el seu procés com a candidat per acollir uns Campionats del Món d’esquí alpí el 2027. Per primera vegada, els quatre aspirants s’han vist les cares a Vilamoura, Portugal. Ha estat la Federació Internacional d’Esquí (FIS) qui ha fet la convocatòria per tal de donar a conèixer les persones que estaran al capdavant de les inspeccions de les candidatures de Crans Montana (SUI), Garmisch-Partenkirchen (GER), Narvik (NOR) i Andorra, entre les quals figura el director de la FIS, Philippe Gueisbuhler.

Durant tres dies, la delegació andorrana encapçalada pel director general de la candidatura, David Hidalgo, i el director d’Hospitality, Àlex Orúe, ha pogut visitar les instal·lacions i els espais de promoció on tindrà lloc a finals del pròxim mes de maig el congrés anual de la FIS, moment en el qual es produirà la votació de la seu dels mundials 2027 per part dels 17 membres del consell de la federació internacional.

Durant l’estada a la localitat portuguesa, la FIS també ha traslladat les normes ‘fair play’ que hauran de seguir els candidats durant els mesos de promoció, així com el calendari dels pròxims passos com per exemple la reunió de tardor que habitualment té lloc a Zurich, que se celebrarà el 28 de setembre, de forma telemàtica, i en la qual Andorra exposarà i rebrà una primera valoració de la seva proposta per part d’un comitè d’experts de la FIS.

Soldeu El Tarter, zona d’entrenaments abans dels jocs de Beijing

El director de la candidatura Andorra 2027, David Hidalgo, ha explicat que també van coincidir amb el vicepresident de la federació portuguesa, Pedro Flavio. L’equip lusità, que participarà en els pròxims Jocs Olímpics d’hivern a Beijing, farà una estada a Soldeu El Tarter (Grandvalira) per preparar-se per a la cita olímpica que se celebrarà el febrer.