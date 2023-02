Licitació d’uns treballs de reposició d’accés a la CG-5, a la Massana

Obres en una carretera (iStock)

L’Executiu andorrà licita uns treballs de reposició d’accés a la CG-5, a la Massana. Aquesta obra formava part d’una afectació major que el Govern va declarar deserta el mes de desembre passat. Ara s’ha refet el projecte, deixant únicament la part del pont i una porció de restitució d’una finca que amb l’obra de la CG-5 havia quedat pendent de refer.

La licitació de les obres es fa per concurs nacional, procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les ofertes s’han de presentar a través de la plataforma de contractació del sector públic –https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet–, on també es pot descarregar el plec de bases. El termini màxim per a entregar les ofertes és el 17 de març del 2023.