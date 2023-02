Les tulipes i les seves cures

Un ram de tulipes (Getty images)

El terme tulipa prové de la paraula turca otomana “tülbend” que significa turbant, aspecte al qual s’assembla la flor quan està tancada. Originària d’Orient Mitjà, aquesta flor es va estendre per tota Europa durant l’edat mitjana.

Va ser Carolus Clussius qui la va portar a Holanda l’any 1593, convertint aquest país en el productor més gran de tot el món, amb més de tres milions de bulbs conreats a l’any.

La tulipa és una flor que pot conrear-se tant en exterior com en interior. En funció de la seva localització, la freqüència del reg varia, tal com veurem més endavant. La tulipa ha de comptar amb bona il·luminació i aguanta molt bé la calor, per la qual cosa és recomanable que estigui localitzat en un lloc amb la llum del sol directa, si bé també pot créixer adequadament en semiombra sempre que tingui la suficient claredat.

Les temperatures convenients per a aquesta planta és de 15 a 20 °C, per la qual cosa si habitem en un lloc molt fred, és millor conrear-los a l’interior.

Quant al reg, han de regar-se dues o tres vegades a la setmana si es tenen a l’interior. Si es troben en l’exterior, han de tenir-se en compte les pluges, ja que si aquestes són freqüents, no farà falta regar-les.