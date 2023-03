Liberals aposta per crear una autoritat nacional del transport i la mobilitat

El número de la 3 llista nacional de Liberals, Jaume Bonell (Liberals d’Andorra)

Liberals d’Andorra vol crear una autoritat nacional del transport i la mobilitat, com un eix vertebrador de les noves formes de mobilitat que seran un repte de futur. El número de la 3 llista nacional, Jaume Bonell, ha comentat que aquest organisme ha de ser l’impulsor de les obres i de les noves polítiques i de vegades “des de fora dels ministeris es té més força per a tirar endavant projectes”. Bonell també ha explicat que aquesta autoritat ha de tirar endavant les variants de Sant Julià de Lòria i també de la Massana, així com també ha de servir per estudiar i analitzar les possibles variants al poble de Canillo.

“També ens comprometem a millorar els accessos amb França a través de la variant de la Solana al Pas de la Casa i a establir les millores de trànsit a l’N-145 d’accés pel sud del país”. Bonell ha reiterat que tot això es farà sense obviar “la necessitat d’estudiar i tirar endavant un tipus de transport segregat per cable” a l’interior del país i també “un model de transport segregat amb un vial elèctric col·lectiu entre l’aeroport Andorra – La Seu d’Urgell i el Principat”. De fet, ha remarcat que aquest transport segregat amb la Seu d’Urgell és una necessitat imperativa per si arribés el ferrocarril a la Seu d’Urgell. “Hem d’estar preparats per si arribés aquesta infraestructura”, ha dit.

Finalment, Bonell ha recordat que els darrers estudis de mobilitat indiquen que l’any 2030 la xarxa viària col·lapsa i que, per tant, “no ens podem distreure”.