PS Progressistes SDP + porta les seves propostes a les parròquies com ara el patrimoni i l’esport de base

Maria Alaminos, a la dreta, amb Marta Pujol i Susagna Venable (PS SDP +)

Nova jornada de campanya electoral per a PS Progressistes SDP +. L’activitat per a explicar les propostes del seu programa electoral s’ha distribuït per algunes de les parròquies del Principat i s’han anunciat mesures que van des de potenciar l’esport de base i fins a l’impuls del patrimoni cultural.

PS i Agrupament Encampadà reivindica el patrimoni cultural de la parròquia i demana posar-lo en valor

La candidatura de PS+Agrupament Encampadà ha reivindicat el patrimoni cultural de la parròquia demanant posar-lo en valor. Així per exemple, la primera suplent de la llista, Maria Alaminos, ha assenyalat la necessitat de recuperar el projecte d’ampliació del Museu Nacional de l’Automòbil i d’obrir les portes de Ràdio Andorra a qui vulgui visitar-la.

“La cultura és un gran tret d’identitat i la parròquia d’Encamp és afortunada en equipaments i patrimoni cultural”, ha afirmat Alaminos tot enumerant diversos exemples: el conjunt de les Bons, Santa Eulàlia, Sant Miquel, Casa Cristo, l’Hotel Rosaleda… Però considera que hi ha equipaments que cal revalorar, i un d’ells és el Museu Nacional de l’Automòbil, que ha quedat petit per a la seva mostra. És per això que la candidatura de PS+Agrupament Encampadà aposta per recuperar l’antic projecte d’ampliació i buscar-li un nou emplaçament a la parròquia per tal de “posar-lo al centre del turisme encampadà i sentir-nos orgullosos de la mostra que tenim”.

En la mateixa línia, la candidata socialdemòcrata ha manifestat que “és gairebé un pecat cultural” que Ràdio Andorra no tingui una explotació turística. “És un gran baluard històric que hauríem de poder gaudir”, ha sentenciat Alaminos, recordant la seva importància tant com a emissora com pel seu paper en la història europea, de guerra i postguerra.





Sant Julià: PS SDP + promourà l’esport de base com a factor de cohesió social i dinamització econòmica

La coalició PS SDP+ promourà l’esport de base com a factor de cohesió social i dinamització econòmica. Ho ha explicat el segon suplent de la territorial de Sant Julià de Lòria, Marc Ferré, recordant tot el que aportava el malauradament desaparegut Club Esportiu Sant Julià, referent del futbol sala amb equips a totes les categories de base.

“Amb la pèrdua d’aquest club es va perdre també un eix de cohesió social a la nostra parròquia”, ha afirmat, afegint que era “un pol generador de sentiment de pertinença per a molts joves lauredians”. Més enllà, amb la celebració dels diferents partits es generaven un seguit de sinergies amb els comerços de la parròquia, igual que passa amb altres esdeveniments esportius. “Entenem que la celebració d’esdeveniments esportius és un reclam molt positiu i contribueix a donar força i vida a la parròquia”, ha manifestat Ferré.

És per aquests motius que des de PS SDP+ es vol incidir en la política esportiva d’àmbit nacional i convertir Sant Julià en un dels referents esportius del país, com ja ho havia estat amb el futbol sala, per a l’esquí de fons, el ciclisme -tant de carretera com de muntanya-, les curses de muntanya, la pesca esportiva, el trial i altres disciplines. “Cal incidir perquè Andorra Turisme engegui campanyes publicitàries vinculant turisme i esport, i Sant Julià ha de ser-hi present”, ha remarcat Ferré.