L’hostaleria i el comerç sumen el 60% de les sol·licituds de suspensió temporal del contracte de treball

El 60% de les sol·licituds de suspensió temporal del contracte de treball i reducció de jornada laboral provenen del sector de l’hostaleria i el comerç. El Govern ha rebut peticions de 1.052 empreses. En total afecten ja més de 8.700 assalariats. El Govern ha destacat que, en el cas dels comerços, les empreses que han presentat sol·licituds per acollir-se a aquestes ajudes són companyies grans i amb les plantilles que representen una proporció gran del total de la massa salarial del sector.

Les activitats econòmiques més castigades per la crisi sanitària provocada per la Covid-19 són les relacionades amb l’hostaleria i el comerç i, com era d’esperar, són les que més s’han acollit a les ajudes del segon paquet de mesures urgents i excepcionals. Aquests dos sectors sumen el 60% de les peticions. En concret, gairebé el 32% de totes les sol·licituds provenen de l’hostaleria i el 28% del comerç.

Ampliem les dades. Pel que fa a l’hostaleria, 335 empreses han presentat la sol·licitud d’ajuts, cosa que representa una tercera part del sector i més de la meitat de la massa total d’assalariats. D’altra banda, en referència al comerç, ho han fet un de cada deu establiments, cosa que suposa el 40% dels treballadors de tot el sector.

En aquest sentit, el ministre portaveu, Eric Jover, ha destacat que “les empreses que han sol·licitat aquest ajut són generalment empreses grans, que tenen, segurament, diferents comerços i plantilles més amples que la mitjana del sector”.

A banda dels sectors de l’hostaleria i el comerç, també han demanat l’autorització per poder dur a terme suspensions temporals de contracte o reduccions de la jornada laboral altres sectors, com serveis, activitats immobiliàries i de lloguer i serveis empresarials, activitats sanitàries i veterinàries i serveis socials i construcció.

El Govern ha rebut sol·licituds de 1.052 empreses, que agrupen un total d’11.400 assalariats. Per a la majoria d’aquests empleats, prop de 7.000, s’ha demanat la suspensió temporal del contracte, i per a més de 1.820, la reducció de jornada laboral. La resta continuaria treballant.

El ministre portaveu no ha pogut avançar en al roda de premsa les dades relatives a les sol·licituds que ja s’han resolt , tot i que ha destacat que s’hi està treballant activament per estudiar i valorar totes les peticions.