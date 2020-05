Els veïns de l’Alt Pirineu podran desplaçar-se per la regió i mantenir reunions de fins a 10 persones

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dissabte l’ordre ministerial que defineix quines activitats estan permeses, i amb quines condicions, a la fase 1 de la desescalada, a la qual entraran aquest dilluns les regions sanitàries de l’Alt Pirineu i Aran, les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona.

Desplaçaments per dins de l’Alt Pirineu i Aran

Pel que fa a desplaçaments, el document detalla que els habitants d’aquests territoris es poden moure per tot l’àmbit geogràfic de la seva regió. És a dir, en el cas de l’Alt Urgell, es pot anar a les comarques veïnes de la Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, i també a l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran.

D’altra banda, finalment, en aquesta fase 1 també es permet anar a una segona residència, però només si aquest habitatge és a la mateixa comarca o regió (en aquest cas, l’Alt Pirineu i Aran) que l’habitatge habitual de primera residència.

De fet, l’ordre publicada al BOE no permetia aquest supòsit, en considerar que això comporta unes activitats adicionals que poden incrementar el risc de contagi, com ara comprar a les botigues de la zona. Però el president espanyol, Pedro Sánchez, ho ha rectificat aquest dissabte mateix al vespre i ha dit que sí que es permetrà moviments de la primera a la segona residència d’una mateixa província o regió sanitària.

Segueixen prohibits els desplaçaments fora de la regió sanitària

Cal subratllar, en tot cas, que segueix estant prohibit el desplaçament a segones residències situades en una regió diferent d‘on es té el domicili habitual. És a dir, per exemple, si un habitant de l’àrea de Barcelona té segona residència a la Cerdanya, encara no hi pot venir perquè el seu lloc de residència encara es manté en fase 0 i, de fet, no pot sortir ni tan sols del seu municipi. De la mateixa manera, si un habitant de l’Alt Pirineu té la seva segona residència a fora de les sis comarques que conformen la regió (per exemple, a la Costa Daurada), tampoc no hi pot anar de moment.

Se segueix permetent -com fins ara- el desplaçament a d’altres territoris per motius molt puntuals: sanitaris, laborals, empresarials, de retorn a la residència familiar, assistència a gent gran i dependents o força major.

Reunions, bars i restaurants

Pel que fa a reunions, es permet en grups de fins a 10 persones, separats entre ells per almenys 2 metres. Queden exemptes de la limitació famílies amb més de 10 membres.

Els bars i restaurants, tal com ja s’havia anunciat, podran obrir les terrasses amb fins al 50% de l’aforament habitual. A cada taula no hi podrà haver més de 10 persones i no es podrà fer servir productes d’autoservei com ara les setrilleres. Es desaconsella l’ús de cartes i es recomana oferir cartells o pissarres. Els lavabos no podran albergar més d’una persona alhora i s’han de desinfectar 6 cops al dia.

Vetlles i espais de culte

Les vetlles fúnebres es tornen a permetre, però amb un màxim de 15 persones a l’aire lliure i 10 en espais tancats; sempre, com en les anteriors activitats, mantenint la distància entre persones i la protecció de cara i mans. Als enterraments també hi podrà haver només 15 persones més l’encarregat de la cerimònia.

Pel que fa als espais de culte, es poden reobrir però amb un màxim del 30% de l’aforament. Encara no estan permesos actes religiosos a l’exterior d’edificis ni a la via pública. Es recomana la desinfecció abans de cada cerimònia i l’ús de mascaretes. No es permet l’ús d’aigua beneïda.

Comerç

Poden obrir els comerços de fins a 400 m2 i amb entrada directa des del carrer, amb un 30% de l’aforament. En locals petits on no es pugui garantir la distància interpersonal, només hi podrà haver un client a dins.

Poden obrir amb cita prèvia els concessionaris automobilístics, les estacions d’ITV i els centres de jardineria, com també les administracions de loteria que no siguin dins d’un centre comercial.

Centres educatius, biblioteques i cultura

Els centres educatius poden obrir per a ser desinfectats o per a funcions administratives com ara la preinscripció pel curs 2020-2021. Cada director/a és responsable de determinar el personal que hi haurà d’haver. Cal limitar l’ús i intercanvi de documents en paper.

Les biblioteques poden reobrir per a tasques de préstec inretorn de llibres, lectura i consulta d’informació. No s’hi permet encara l’estudi, activitats culturals, ús d’ordinadors d’accés públic ni intercanvis entre biblioteques. Cada llibre retornat es deixarà en un espai apart durant 14 dies. S’ha de fer marques a terra per indicar per on han de passar els usuaris. Els museus no poden superar el 30% d’aforament i les visites han de ser individuals.

Es permet actes culturals i espectacles, però amb un màxim de 30 persones en recinte tancat i de 200 en espais oberts, sempre amb el públic assegut (en cadires separades) i marcant clarament a terra la distància entre cada persona. No es pot lliurar als assistents cap programa ni altres objectes, i l’entrada i la sortida del públic ha de ser esglaonada. La sala o espai s’ha de desinfectar prèviament.

Gimnasos i esport d’alt rendiment

Els gimnasos públics i privats poden obrir, però amb cita prèvia, classes individuals sense contacte físic i, com en d’altres activitats, almenys 2 metres de distància, en aquest cas entre entrenador i client. Si hi ha més d’un entrenador, no es pot superar el 30% d’aforament. Està totalment prohibit l’accés a dutxes i vestidors, i només en casos excepcionals es pot habilitar un espai de canvi de roba -que s’haurà de desinfectar després- si a l’usuari li és imprescindible. Encara està prohibit l’ús de piscines i zones d’aigua. Als recintes esportius controlats a l’aire lliure, només s’hi podrà entrar amb cita prèvia i amb un aforament màxim del 30%.

Els centres d’alt rendiment esportiu poden reobrir i, per tant, els piragüistes d’elit podran tornar a entrenar al Parc del Segre, però sense fer ús de vestidors ni hangars i seguint el protocol marcat en aquest cas per l’RFEP.

Hotels

Els hotels poden reobrir totes les seves habitacions juntament amb el bar o restaurant del recinte, però només per als clients. Els altres espais comuns d’aquests establiments han de seguir tancats.

Serveis Socials

Els espais de serveis social poden reobrir al públic, tot i que han de seguir prioritzant el teletreball i l’assistència per internet. En tot cas, s’ha de garantir l’accés a serveis de teràpia, rehabilitació i atenció a persones discapacitades dependents, sempre amb totes les mesures de seguretat i prevenció.

Finalment, pel que fa a projectes audiovisuals, es permet el rodatge en equips reduïts i limitant les tasques de perruqueria, maquillatge o vestuari.

Important: mantenir distància entre persones i autoprotecció

Cal recordar que, com ja s’ha esmentat i com a norma d’obligat compliment, en totes les activitats s’ha de mantenir sempre una distància d’almenys 2 metres entre persones -i superior en algunes, com ara exercici a l’aire lliure- i portar mascareta, per evitar propagar el coronavirus o bé ser víctima d’un contagi.