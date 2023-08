L’hoquei patins del Barça, de pretemporada a Encamp

La secció d’hoquei patins del Barça a terres encampadanes (Comú d’Encamp)

Les estades del Barça continuen a Encamp amb la secció d’hoquei patins. L’equip és el tercer de les quatre seccions que aquest estiu preparen la pretemporada fent ús de les diferents instal·lacions esportives comunals i dels espais naturals que ofereix la parròquia.

En el marc de la seva estada, part de l’equip directiu, jugadors i staff del Barça d’hoquei patins han pujat aquest matí de dimecres amb el Funicamp fins a Solanelles per a gaudir d’una sortida a la natura a 2.400 metres d’alçada.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot, ha donat la benvinguda a tot l’equip i ha assegurat que des del Comú “estem molt contents. Fa molts anys que estem treballant amb el Barça per a fomentar aquestes estades esportives, que dinamitzen el turisme esportiu a la parròquia”. A més, ha recordat que enguany “ja han vingut les seccions de futbol sala i d’handbol. Aquesta setmana és el torn de l’hoquei patins, que van arribar diumenge i estaran fins divendres, i més endavant tindrem l’equip femení de bàsquet”.

D’altra banda, l’entrenador de l’equip, Edu Castro, ha destacat que estan “encantats de poder fer un any més l’estada de pretemporada a Encamp. A més, aquest any hem pogut estrenar el nou gimnàs del Complex Esportiu, que és fantàstic”.

Castro també ha matisat que la setmana d’estada a Encamp “és molt important per a nosaltres, ja fa cinc temporades que venim a la parròquia i estem com a casa, sempre és un autèntic plaer”.

Finalment, el capità de l’equip, Sergi Panadero ha destacat que “estem contents de retrobar-nos a Encamp i de gaudir de l’ambient, que és meravellós, així com de les instal·lacions que ens ofereix la parròquia”. Afegint, a més, que els dies d’estada a Encamp són “una setmana per a fer equip i amb una gran càrrega de treball que ens ajuda a preparar la pretemporada”.