9.500 agricultors i ramaders lleidatans que tributen pel sistema de mòduls agraris podran beneficiar-se de la rebaixa general del 15% en l’IRPF 2023

El Subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, visitant una de les finques (Subdelegació)

El Subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha visitat aquest matí de dilluns finques agrícoles situades al terme municipal de Térmens per a fer seguiment de la campanya de fruita d’aquest any, així com de les previsions de les organitzacions agràries pel que fa disponibilitat de reg i producció.

La visita l’ha dut a terme juntament amb el propietari d’aquestes finques i responsable nacional de fruita dolça del sindicat Unió de Pagesos (UP), Jaume Gardeñes, amb qui ha recorregut finques de peres on s’ha instal·lat un sistema de malles a ran de terra que permet fins a un 40% d’estalvi d’aigua, una mesura que, tal com ha explicat el subdelegat, “s’afegeix als nombrosos esforços que fa el sector agrícola conscient de la necessitat de fer un ús eficient de l’aigua disponible”.

En el decurs de la visita, el subdelegat també s’ha referit a la publicació al BOE aquest passat divendres, dia 19 d’abril, de l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, a proposta del Ministeri d’Agricultura, que contempla la reducció general del 15% en la declaració de l’IRPF 2023 que beneficiarà a uns 800.000 agricultors i ramaders de tot l’Estat espanyol que tributen pel sistema de mòduls agraris.

A Lleida, la mesura pot beneficiar a aproximadament a uns 9.500 agricultors i ramaders i pretén compensar la incidència de la sequera i d’altres inclemències meteorològiques i circumstàncies excepcionals que han tingut lloc al llarg de l’any i han afectat la rendibilitat de moltes explotacions agrícoles i ramaderes.

Crespín ha assenyalat, en aquest sentit, que amb aquesta Ordre “el ministeri d’Agricultura espanyol continua demostrant la seva ferma voluntat d’oferir mesures d’acompanyament als pagesos i ramaders que han patit situacions adverses al llarg de l’any passat, en aquest cas amb una rebaixa de la tributació de l’IRPF per a activitats agrícoles i ramaderes”.

El subdelegat ha explicat també que amb la publicació de l’Ordre “el Govern d’Espanya continua donant compliment a les mesures pactades amb les organitzacions agràries per tal que la rebaixa sigui generalitzada del 15% del rendiment net, a més de reduccions específiques per a determinants sectors i cultius com els cereals, l’olivar o els farratges i el manteniment de la reducció per la compra de gasoil agrícola i de fertilitzants”.

L’estimació del Govern d’Espanya és que el conjunt de les reduccions que contempla l’Ordre suposi una reducció de la base imposable d’uns 1.750 milions d’euros.