Escaldes prepara una exposició per a posar en valor el paper del comerç com a reclam turístic

Entrada al Comú d’Escaldes-Engordany (arxiu)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat els treballs per a preparar una exposició sobre els pioners del comerç d’entre els anys 1930 i 1978, una iniciativa que pretén fer un recorregut per un dels pilars econòmics que ha estat clau, juntament amb l’hoteleria, per a situar la parròquia, i el país en general, com una destinació turística atractiva per als visitants. De fet, el projecte és una continuïtat de l’exposició Les Escaldes: pioners de l’hoteleria 1900-1960 que va ser un passeig històric pels hotels escaldencs més emblemàtics de l’època.

La iniciativa sorgeix del departament de Cultura del Comú que ha encarregat el projecte a l’historiador, professor i escriptor, Joan Peruga, i a la dissenyadora d’espais – museografia, Sílvia Castro. A partir de la configuració de l’equip, els primers treballs se centraran en la documentació, la redacció i el disseny de l’exposició amb l’objectiu que s’ajusti a la història del comerç d’Escaldes-Engordany que va contribuir a transformar el país, deixant empremta en la seva identitat cultural i econòmica.

Peruga, que ja ha començat amb el treball, destaca que “tenim muntanyes que a l’hivern es cobreixen de neu, boscos habitats per fauna salvatge, llacs d’aigües transparents on s’emmirallen els núvols, capelles romàniques de pedres venerables, valls que mantenen l’harmonia de la natura amb les activitats humanes i que han merescut el reconeixement de la UNESCO… però, molts visitants recorden Escaldes pels carrers plens de botigues on, durant generacions, van fer realitat els seus somnis. És l’altre patrimoni que hem de conservar i potenciar”.

L’exposició comptarà també amb accions de carrer. En aquest sentit, es demanarà a diferents artistes del país que elaborin un seguit d’obres en què els productes típics de l’època i, alhora, el principal reclam dels turistes, siguin la temàtica central. Així, els articles Duralex, el formatge de bola, el tabac, els perfums, els radiocassets o les rodes de cotxe, entre altres, seran els protagonistes de tots aquests treballs que s’exposaran pels carrers i aparadors dels comerços d’Escaldes-Engordany. El resultat es veurà cap a finals de 2026.