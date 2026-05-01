L’FC Andorra trenca la bona ratxa contra l’Albacete (0-1)

L’FC Andorra no ha pogut mantenir la seva bona ratxa de resultats que l’havien portat a tocar dels pla-off d’ascens a primera divisió. No era una tasca fàcil la que tenia per davant, però la il·lusió hi era. Aquest divendres el nou repte passava per imposar-se a l’Albacete, a Encamp, però l’objectiu no ha estat possible. Els tricolors han acabat perdent el partit pel resultat de zero gols a un. El gol visitant ha estat obra de Jonathan Gómez, al minut 86.
Les estadístiques del matx són d’aquelles que fan un punt de “ràbia” ja que els andorrans han gaudit de més ocasions. Han efectuat fins a 17 tirs, dels quals 7 entre els tres pals. L’Albacete, de la seva banda, ha xutat 5 vegades, només 1 a porteria. A més, els del Principat han tingut un 78% de possessió de pilota, per només un 22% els manxecs. L’FC Andorra ha executat 6 córners i els visitants, dos.
Tot i el mal resultat, ningú pot posar en entredit el tram final de temporada dels tricolors.