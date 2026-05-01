La Seu: L’Escanyabocs arriba a la seva 19a edició amb novetats en la ubicació i l’obertura d’inscripcions

L’Escanyabocs, esdeveniment que organitza el Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, ja escalfa motors per a la seva 19a edició, que tindrà lloc el cap de setmana del 6 i 7 de juny. Aquesta prova que és tot un referent dels esports de muntanya i d’aventura ja ha obert el seu període d’inscripcions, que romandrà actiu fins al dijous, 4 de juny, a través del web oficial www.escanyabocs.com.
Una de les grans novetats d’enguany és el canvi d’ubicació. L’organització ha decidit centralitzar tota l’activitat a la Zona Esportiva Municipal (avinguda del Camí Ral de Cerdanya, 36). Com a benefici exclusiu, els participants tindran accés a la Piscina Municipal durant l’esdeveniment.
Un programa esportiu multidisciplinari
L’Escanyabocs manté la seva essència amb una oferta variada per a tots els nivells i edats:
· Dissabte 6 de juny: La jornada començarà amb la Cursa per muntanya, amb recorreguts de 17,5 km i 11,6 km. Els més petits tindran el seu espai amb el Mini Escanyabocs (nascuts entre 2014 i 2017), que inclou cursa de muntanya i raid d’aventura. La tarda estarà protagonitzada pel Raid Memorial Emma Roca (14:00 h), la Cursa d’Orientació —que inclou el Campionat de Catalunya de Rogaine de 6 hores— i l’Open d’Escalada al Búlder Municipal, amb finals a partir de les 22:00 h.
· Diumenge 7 de juny: Serà el torn de la Caminada i Marxa Nòrdica, amb dos itineraris, i la Pedalada BTT, que ofereix tres distàncies: llarga (50 km), mitjana (33 km) i una versió “pistera” també de 33 km.
Escanyabocs de Ferro
A més, es manté el repte de l’Escanyabocs de Ferro, la combinada que premia la regularitat en les proves de cursa per muntanya, raid, orientació R3 i pedalada BTT.
El lliurament de premis de l’Escanyabocs de Ferro es realitzarà el diumenge, a les 14:00 hores.
Tota la informació detallada sobre formats, recorreguts i plànols es pot consultar i actualitzar a www.escanyabocs.com.