La Seu: L’Escanyabocs arriba a la seva 19a edició amb novetats en la ubicació i l’obertura d’inscripcions

By:
On:
In: Pirineu
Logotip de l'Escanyabocs (Aj. la Seu)
Logotip de l’Escanyabocs (Aj. la Seu)

L’Escanyabocs, esdeveniment que organitza el Servei Municipal d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, ja escalfa motors per a la seva 19a edició, que tindrà lloc el cap de setmana del 6 i 7 de juny. Aquesta prova que és tot un referent dels esports de muntanya i d’aventura ja ha obert el seu període d’inscripcions, que romandrà actiu fins al dijous, 4 de juny, a través del web oficial www.escanyabocs.com.

Una de les grans novetats d’enguany és el canvi d’ubicació. L’organització ha decidit centralitzar tota l’activitat a la Zona Esportiva Municipal (avinguda del Camí Ral de Cerdanya, 36). Com a benefici exclusiu, els participants tindran accés a la Piscina Municipal durant l’esdeveniment.



Un programa esportiu multidisciplinari

L’Escanyabocs manté la seva essència amb una oferta variada per a tots els nivells i edats:

·         Dissabte 6 de juny: La jornada començarà amb la Cursa per muntanya, amb recorreguts de 17,5 km i 11,6 km. Els més petits tindran el seu espai amb el Mini Escanyabocs (nascuts entre 2014 i 2017), que inclou cursa de muntanya i raid d’aventura. La tarda estarà protagonitzada pel Raid Memorial Emma Roca (14:00 h), la Cursa d’Orientació —que inclou el Campionat de Catalunya de Rogaine de 6 hores— i l’Open d’Escalada al Búlder Municipal, amb finals a partir de les 22:00 h.

·         Diumenge 7 de juny: Serà el torn de la Caminada i Marxa Nòrdica, amb dos itineraris, i la Pedalada BTT, que ofereix tres distàncies: llarga (50 km), mitjana (33 km) i una versió “pistera” també de 33 km.



Escanyabocs de Ferro

A més, es manté el repte de l’Escanyabocs de Ferro, la combinada que premia la regularitat en les proves de cursa per muntanya, raid, orientació R3 i pedalada BTT.

El lliurament de premis de l’Escanyabocs de Ferro es realitzarà el diumenge, a les 14:00 hores.

Tota la informació detallada sobre formats, recorreguts i plànols es pot consultar i actualitzar a www.escanyabocs.com.

[do_widget id=category-posts-pro-64]