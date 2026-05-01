La temporada de caça del senglar s’avança a Catalunya i començarà al juny

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat avançarà l’inici de la temporada de caça del senglar a Catalunya, que començarà aquest mes de juny i s’allargarà fins al març, amb l’objectiu de reforçar el control de les poblacions d’aquesta espècie arreu del territori. El canvi s’ha presentat aquest dijous al Consell de Caça de Catalunya i suposa l’eliminació dels mesos en què no es podia caçar de forma ordinària, que fins ara s’estenien de l’1 d’abril al 30 de juny. Amb aquest nou calendari, la gestió cinegètica del senglar serà més continuada i flexible, i permetrà adaptar la pressió de captura a les necessitats reals de cada zona.
El conseller català d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ja va avançar fa uns mesos la voluntat d’augmentar els objectius de captura i ampliar la temporada com a mesura necessària davant l’elevada densitat de senglars i els conflictes creixents associats a aquesta espècie.
Aguait a la primavera, una modalitat més selectiva
Durant els mesos d’abril i maig, la caça del senglar es podrà dur a terme en la modalitat acostament en horari diürn i la modalitat d’aguait o espera, que consisteix a romandre quiet i ocult en un punt fix durant hores, habitualment a última hora de la tarda o de nit, realitzant un tir selectiu quan l’animal apareix de manera natural.
Aquesta modalitat genera menys molèsties a la fauna, especialment en un període clau de cria per a moltes espècies, ja que evita persecucions, espants generalitzats i desplaçaments forçats per als gossos de caça a les batudes. També permet una actuació més precisa i segura, sempre amb una planificació adequada, una identificació clara de l’objectiu i el respecte estricte de la normativa vigent.
Objectiu: reduir poblacions i tornar a densitats de referència
L’objectiu del nou calendari és rebaixar la població de senglars i apropar-la a densitats mitjanes similars a les de l’any 2010, situades al voltant de 2,5 a 4 animals per quilòmetre quadrat. El full de ruta preveu que la pressió cinegètica s’ajusti a la realitat de cada territori: en algunes zones n’hi haurà prou amb captures puntuals, mentre que en d’altres caldrà establir objectius elevats per a reduir de manera efectiva les densitats.
En aquest marc, el Departament planteja revisar d’ofici els plans tècnics de gestió cinegètica per a incorporar objectius de captura de senglars mínims a cada àrea de caça, ajustats a l’evolució dels danys, els riscos sanitaris i els problemes de seguretat que causen els accidents de trànsit.
Una estratègia integral més enllà de la caça
Tot i que la caça és una eina clau i imprescindible per a reduir de manera immediata les poblacions de senglar, el Departament subratlla que no és l’única mesura per a assolir una reducció sostinguda a llarg termini. La gestió efectiva d’aquesta espècie requereix una estratègia integral, que actuï també sobre els factors que en faciliten l’elevada reproducció i supervivència.
Aquesta estratègia inclou actuacions estructurals i preventives, com la reducció de la disponibilitat d’aliment al medi, la correcta gestió de residus, la protecció dels cultius, la planificació territorial i altres mesures que disminueixin la capacitat de recuperació ràpida de les poblacions en zones concretes. L’ampliació del calendari cinegètic es concep, així, com una peça més d’un conjunt d’accions coordinades per a garantir una gestió més eficient i sostenible.
Danys, seguretat viària i sanitat animal
L’avenç de la temporada respon també a la necessitat de minimitzar els danys als cultius, reduir els accidents de trànsit causats per la presència de senglars, especialment en zones periurbanes, i reforçar la prevenció de la pesta porcina africana, una malaltia de gran impacte potencial sobre el sector porcí català.
El control de densitats és un element fonamental per a reduir el risc de propagació d’aquesta malaltia i protegir la sanitat animal.
Consell de Caça, òrgan consultiu
El Consell de Caça de Catalunya és l’òrgan consultiu del Departament en matèria cinegètica i integra representants de les administracions implicades, del sector de la caça, del món agrari, de la comunitat científica, dels propietaris forestals i dels col·lectius conservaconistes.
Aquest òrgan es reuneix periòdicament, i com a mínim una vegada l’any, per a informar sobre aspectes relacionats amb la caça i sobre les espècies cinegètiques, entre els quals destaca la normativa que regula anualment la temporada de caça.
Entre els membres, a part del mateix Departament, hi ha representants del Departament català d’Interior i Seguretat i del de Presidència, a més de representants de la Federació Catalana de Caça, de les societats de caçadors, dels caçadors, dels comerciants d’armes, dels propietaris forestals, dels sindicats agraris, de les institucions científiques i dels col·lectius conservacionistes.
Hi ha, a més, a cada àmbit territorial, un consell territorial amb una proporció similar de representants i entitats en què es discuteixen i debaten els aspectes més locals referits a la caça.