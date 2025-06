L’FC Andorra, sí! És de segona (0-1)

Imatge del FC Andorra

El Principat d’Andorra tornarà a estar representat al futbol professional un any després, gràcies a la victòria en el partit de tornada de la final del play-off d’ascens, al Toralín, al camp de la Ponferradina, per 0 a 1, en una eliminatòria amb clar domini tricolor. El partit començava nerviós i imprecís. La primera oportunitat de gol, al minut 29, ha estat per a la Ponferradina, però un bon Nico Ratti ha posat una bona mà per a impedir el primer gol dels locals. L’única ocasió clara dels tricolors ha estat obra de Manu Nieto al minut 31, però ha vist com la seva rematada quedava, per ben poc, desviada. Amb el 0-0 s’ha arribat al descans.

A la segona meitat, Álvaro Martín ha tingut una de claríssima per a avançar els d’Albert Company ‘Beto’, però la seva rematada anava al travesser. En el minut 56 l’àrbitre xiulava un penal clar favorable als andorrans, xutava Lauti, aturava el porter Andrés Prieto, però en el mateix rebot, Lauti feia el gol de l’ascens a la segona divisió.

Després del gol, els andorrans han aconseguit adormir el matx. L’equip del Bierzo no trobava la fluïdesa en el seu joc, amb constants canvis per als dos equips el partit s’aturava, el rellotge passava molt poc a poc per als del Principat i molt ràpid per als de Ponferrada. Uns últims 10 minuts d’intentar treure aigua del vaixell, rebutjant pilotes i fent que els locals no tinguessin cap oportunitat de perill, han acabat per a segellar l’ascens a la segona divisió, davant l’eufòria dels aficionats tricolors desplaçats al Toralín, i a la pantalla gegant que hi havia a Encamp. Festa total.