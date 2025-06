Unió de Pagesos demana que els titulars d’explotacions agràries puguin rebre ajuts per a controlar fauna cinegètica

Un porc senglar (RàdioSeu)

Unió de Pagesos ha demanat al Govern de la Generalitat de Catalunya que els titulars d’explotacions agràries on s’han activat plans de control poblacional puguin optar als ajuts per a adquirir equipament per a fer front als efectes de les sobrepoblacions de fauna cinegètica. L’organització agrària justifica aquesta mesura tot al·legant que el Decret Llei 5/2024, que va ser impulsat a instàncies del sindicat, ja autoritza les persones responsables de les explotacions a poder dur a terme accions d’autocontrol per a evitar aquest excés d’animals salvatges.



Les al·legacions van en la línia de “garantir que aquestes mesures reverteixin en benefici de la pagesia”. S’hi demana, per exemple, que aquests propietaris o titulars puguin rebre ajuts per a comprar dispositius electrònics lumínics i de munició i que les organitzacions professionals agràries puguin assumir serveis per a l’execució d’accions del control.

Quant a la protecció, sol·liciten que els mecanismes emprats tinguin una alçada mínima de 50 cm, amb un sobreprotector d’alçada mínima 30 cm, en comptes dels actuals 60 cm. Aquest sistema s’utilitza per a evitar que els conills utilitzin els protectors d’escala per a pujar a les creus dels arbres i rosegar des d’allà.



Finalment, el sindicat també ha instat a què s’incloguin com beneficiàries aquelles persones que van quedar excloses de l’ajut convocat el 2024. Uns professionals, detallen, “que tot i haver patit danys i instal·lat sistemes de protecció, van rebre un ajut que va cobrir molt menys del 80% del valor de la inversió”, pel fet que no es van tenir en compte les densitats de les noves plantacions.

UP ha presentat aquestes observacions a l’esborrany d’ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El pla està pensat especialment per a les zones on ja hi ha una situació de plaga de conills, com ara la Plana de Lleida, o de porc fer, com passa al massís gironí de Rocacorba, però també és extensible a d’altres àrees de Catalunya amb excés d’aquests animals.