L’FC Andorra posa un peu a la final del play-off d’ascens (2-0)

Alegria a les files tricolors per la victòria (2-0) contra l’Eivissa (FC Andorra)

Els play-off d’ascens a Segona Divisió ja estan en marxa. L’FC Andorra d’Albert Company ‘Beto’ anirà amb una diferència de dos gols a favor a jugar el partit de tornada a Eivissa després d’imposar-se per 2 a 0, aquest diumenge, al conjunt balear. El partit ha començat amb el vent a favor per als andorrans amb el gol de Josep Cerdà al minut 20 de la primera part. A les acaballes del primer temps, Manu Nieto, ha enviat la pilota al pal, amb el que hagués pogut ser el segon gol per als tricolors. Qui no ha fallat ha estat Lauti, just a la següent jugada, eixamplant diferències amb el 2-0, al minut 43.

La segona part ha estat molt còmoda per als jugadors d’Albert Company ‘Beto’, que no han hagut de patir en excés davant la manca d’oportunitats de perill de l’Eivissa de Paco Jémez. Qui ha estat a punt de marcar al minut 85 es Luismi, amb una claríssima oportunitat de gol, que hagués pogut suposar el tercer gol dels del Principat. Els 3.141 espectadors han pogut gaudir d’una victòria que aplana molt el camí per a l’Andorra en aquestes semifinals, per a anar a les illes amb certa comoditat.

El partit de tornada a Can Misses serà el proper diumenge, 8 de juny, a les 19 hores.