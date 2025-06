Els socis del projecte POCTEFA PETRA impulsen la formació sobre la tècnica de la pedra seca als Pirineus

Uns homes construint un marge de pedra seca. Foto: Cedida

Aquest semestre, socis del projecte POCTEFA PETRA organitzen una sèrie de cursos relacionats amb la tècnica de la pedra seca. La iniciativa forma part dels objectius del projecte, que vol donar visibilitat, difondre i mantenir el coneixement d’aquestes construccions al Pirineu, com a manera de preservar el patrimoni cultural local a la regió.

Cursos a l’Aragó i Catalunya

A l’Aragó, la formació teòrica-pràctica, organitzada per la comarca del Sobrarbe, té lloc al Geoparc Sobrarbe Pirineus, província d’Osca. La iniciativa busca millorar el perfil tècnic de professionals de la construcció i el manteniment d’espais protegits, especialment aquelles persones que no han rebut formació en aquesta tècnica i volen adquirir coneixements per a la seva conservació i restauració. El curs ja entra a la seva fase pràctica, que es realitza durant el mes de juny sobre el terreny, al poble de Puértolas.

Catalunya serà la seu de dos cursos teòric-pràctics, tots dos a la província de Lleida, un d’ells, organitzat per l’IDAPA, tindrà lloc al Pallars Jussà, entre el 16 i 20 de juny. La proposta de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida, UdL, centrarà la part pràctica en la talla de la pedra, una tècnica que pot ser utilitzada tant en reconstruccions com en noves edificacions. Aquest curs tindrà lloc els dies 28 i 29 de juny.





Sobre el projecte POCTEFA PETRA

El projecte PETRA és un projecte cultural transfronterer de revaloració, preservació i promoció del patrimoni arquitectònic en pedra seca al Pirineu. Està cofinançat al 65% per la Unió Europea, a través del programa INTERREG VI Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027), l’objectiu d’aquest programa és la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra.

La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) lidera aquest projecte del qual són socis l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran – IDAPA; le Parc naturel regional des Pyrénées catalans; le Parc naturel regional des Pyrénées ariégeoises; Université de Pau i Pays de l’Adour; la Comarca de Sobrarbe, la Universitat de Lleida i el Govern d’Andorra (Departament de Patrimoni Cultural).