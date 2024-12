Bartumeu Gabriel fa la seva millor cursa en gegant

L’esquiador andorrà, Bartumeu Gabriel (FAE)

Molt bona cursa avui diumenge al gegant FIS de Levi per a l’esquiador del Principat, Bartumeu Gabriel, que ha marcat 28.02 punts FIS, superant la seva millor puntuació i assolint així la seva millor cursa de la seva carrera en la disciplina. Gabriel, que ha estat avui 7è amb +0.59 respecte al guanyador, el finlandès Jasper Pohjolainen (1.58.63), ha marcat 28.02 punts FIS que milloren els seus actuals 38.45. D’aquesta manera, l’andorrà agafa molta motivació per a la cita de la Copa d’Europa de Zinal, que disputarà el 5 i 6 de desembre -dijous i divendres vinents-.

A més, avui diumenge, han competit Eric Ebri, que ha estat 37è, Pirmin Estruga, que ha acabat 44è, mentre que no han completat la cursa Marc Fernández i Àlvar Calvo. Aquest dilluns, a Levi, torn per a l’eslàlom FIS.





Bartumeu Gabriel, esquiador: “Primera competició després de la lesió i estic súper content. He marcat avui els meus millors punts de la meva carrera esportiva en gegant. Estic molt satisfet. A nivell físic estem en un punt molt bo i a nivell tècnic també estem demostrant el bon treball fet fins al dia d’avui, i això no ha fet més que començar. Queden cinc dies per a la Copa d’Europa a Zinal, i estic molt motivat i amb ganes de donar molt gas”.





Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional masculí: “Avui un bon dia per al Bartu, amb el seu millor resultat de la seva carrera en gegant i, això, vol dir que la feina feta a Levi finalment ha anat bé. Una cursa com aquesta és anar a Zinal, a la Copa d’Europa, amb confiança. Ha mostrat com és capaç d’esquiar”.