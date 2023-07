L’experiència de ser apicultor per un dia

Persones gaudint de l’experiència de ser apicultor (agenda.ad)

Aquesta experiència adreçada a un públic major de 6 anys vol donar a conèixer l’activitat de l’apicultura a través d’una sortida que es durà a terme aquest dimarts, 18 de juliol, a Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella. La proposta, que té una durada de 4 hores, s’iniciarà a les 9:30 hores.

L’activitat consistirà en una la visita guiada pel poble de Santa Coloma i gaudir, per un dia, sent apicultors. Es proporcionarà tot l’equipament necessari als participants i es podrà conèixer de ben a prop com viuen les abelles, amb una explicació de tot el procediment de la recol·lecció de la mel.

Per a més informació, contactar a l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella, a la plaça de la Rotonda. El correu electrònic és Info@oficinaturisme.ad i el número de telèfon és el +376 750 100. El preu de l’activitat és de 12,54 euros per persona.