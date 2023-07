Montellà és segon de la seva categoria a la Subida a Chantada

Montellà a la Subida a Chantada (FotoEsport)

Després de guanyar la categoria 3 a Alp, a la pujada puntuable per a la Copa d’Espanya de Muntanya, Edgar Montellà (Speedcar GT-R) va viatjar a Chantada, a Lugo, amb l’ànim d’estar entre els millors, en aquest cas del Campionat d’Espanya de l’especialitat.

Conscient que, guanyar era un objectiu molt complicat ja que el pilot, Javi Villa, domina la categoria amb autoritat, els esforços de Montellà es van centrar en aconseguir la segona plaça. El seu duel amb Benito Pérez va ser un dels punts calents del meeting que, al final, es va decantar a favor del pilot d’Encamp per la mínima diferència de 351 mil·lèsimes.

La pujada de Lugo puntuable per al CEM, que l’any pròxim complirà el seu 50 aniversari, aquest any no va ser castigada per la calor asfixiant habitual. Potser per aquesta raó, durant els entrenaments del dissabte ja es van marcar temps per sota dels rècords oficials de la pujada.

Al final del meeting es van batre els rècords de totes les categories, a més de l’absolut, que va aconseguir el pilot italià Christian Merli (Osella FA30) que va marcar un millor crono de 1’37”409.Les vinyes de la Ribeira Sacra de Lugo, un escenari espectacular.

Els dirigents de l’Escuderia Chantada van continuar fidels als seus orígens i van preparar, per a la 49a edició de la seva prova, el recorregut de sempre. Així doncs, la sortida es va donar a Belesar, just a l’inici del pont vell sobre el riu Miño per a continuar per una carretera estreta i serpentejant enmig de vinyes (LU.-617).

A partir de l’encreuament dels “Cipreses”, aproximadament a mig recorregut, s’enllaça amb la carretera general (LU-533) que uneix Chantada amb Monforte de Lemos, un tram molt ample, amb bon asfalt i molt ràpid. Les mecàniques capdavanteres van arribar a superar els 240 km/hora.

Un dels pocs canvis, en l’àmbit organitzatiu, es va produir en la posició de les assistències. Habitualment estaven situades a la carretera comarcal que va paral·lela al riu Miño. En aquest 2023, els organitzadors, buscant la comoditat dels equips, les van situar al carrer Joan XXIII de la localitat gallega que acull la pujada.

El programa horari tenia previstes dues pujades d’entrenaments oficials i una de carrera el dissabte (dia 15) i una d’entrenament i dues de carrera el diumenge (dia 16). Totes les pujades es van completar sense contratemps i seguint l’horari previst.





CM: Montellà i Pérez, separats per dècimes tot el cap de setmana. Villa, vencedor

Edgar Montellà (Speedcar GT-R) que va vèncer en la categoria 3 fa dos anys (2021) a Chantada, en la present edició va aconseguir un treballat segon lloc, després de superar a Benito Pérez en una lluita que es va allargar durant tot el cap de setmana. La categoria va ser dominada pel pluricampió de l’especialitat, Javi Villa, que va ser l’únic a baixar del 1’57”.



En la primera carrera vàlida per a la classificació final, disputada el dissabte (dia 15), Montellà va marcar un temps de 1’58”778, a 2”600 de Javi Villa, superant al seu rival directe (Benito Pérez) en 815 mil·lèsimes. Un bon inici, però al final aquest va ser el crono descartat.

En les dues carreres disputades el diumenge (dia 16), la lluita entre el pilot andorrà (1’57”478) i Pérez es va ajustar encara més. En la primera de la jornada (segona vàlida per a la classificació final), els dos pilots van quedar separats per 44 mil·lèsimes. Així doncs, tot es decidiria en la pujada que tancava el meeting. Montellà (1’57”956) va tornar a ser superior, en aquesta ocasió per 307 mil·lèsimes i va assolir una gran segona posició en la categoria 3.

Una vegada finalitzat el lliurament de trofeus, Montellà feia el següent comentari: “La veritat és que no pensava estar al nivell exhibit durant el cap de setmana. Considerar un triomf en aquesta categoria amb Javi (Villa) en la lluita és impensable, està molt per davant nostre. Els cronos van ser els que esperàvem des de l’inici i, per tant, me’n vaig de Chantada molt content i demostrant que, malgrat que no seguir tot el CEM, continuem sent competitius entre els més ràpids del certamen. Super content.”

La Subida a Chantada va tancar la primera part de la temporada del CEM – AutoHebdoSport 2023. L’activitat competitiva es reprendrà a mitjans d’octubre (dies 14 i 15) amb la Pujada a l’illa d’Eivissa. En aquesta prova, Edgar Montellà i el seu equip (Pep Motor) no té confirmada la seva presència.