Títol: L’expedició Arc Iris

Escriptor/a: BRECH, Nora

Traducció: Meritxell Salvany

Editorial: Joventut

Pàgines: 52

Edat: primers lectors

A l’autora noruega Nora Brech (Oslo, 1988) la vam conèixer amb el llibre àlbum Qui vol venir a la meva festa d’aniversari? (Nórdica, 2019) i vam poder admirar les seves il·lustracions a la novel·la Ollis d’Ingunn Thon (Nórdica, 2021).

Ara, ens sorprèn amb L’expedició Arc iris, un conte amb una estructura clàssica: inici, on apareixen els protagonistes i es marca un objectiu clar i concret; nus, amb una aventura a la recerca de l’objectiu i una suggeridora galeria d’ocells; i desenllaç, que es podria definir com un castell de focs. Un llibre àlbum plàsticament molt atractiu, embolcallat per una fantasia amable i essencial que ens pot remetre a un clàssic com Jim Botó i Lluc el maquinista: aventures literàries que podrien ser titllades d’inversemblants, però que dins del context de la fantasia esdevenen possibles i, sobretot, coherents i creïbles.

Dos amics proven d’ajudar una extravagant i desolada ornitòloga a trobar una femella d’ocell arc iris, una de les aus més rares del planeta. Per aconseguir-ho, emprenen una aventura fluvial en vaixell que els durà per paisatges exòtics, i conduirà el lector per una galeria d’aus imaginàries que ofereix molt joc a la història, a la fantasia i a la il·lustració: matrioixca, talaia, del jazz, fanal, paraigua…

Per compensar una estructura clàssica i volgudament repetitiva, cosa que pot fer les delícies dels primers lectors, l’autora s’esmerça a dotar les imatges d’enfocaments i punts de vista molt variats, provant de convertir-les en exuberants, amb innombrables picades d’ullet i jocs amb la fantasia. Tot plegat, fa créixer l’obra cada vegada que es torna a passejar la mirada per sobre les il·lustracions i s’atura en cadascun dels detalls.

Pep Molist / Clijcat / Faristol