Aprovat el pla d’estudis del bàtxelor en disseny de la Unipro Universitat Digital Europea

El Govern ha donat llum verda al decret d’aprovació del pla d’estudis del bàtxelor en disseny de la Unipro Universitat Digital Europea. L’alumnat del bàtxelor haurà de desenvolupar les competències transversals comunes a tots els bàtxelors, com ara la capacitat de dominar la comunicació en diferents llengües per a expressar-se i comprendre missatges en diferents contextos i situacions, i de dissenyar i desenvolupar projectes i processos emprenedors des d’una perspectiva d’equilibri sostenible per a la transformació de l’entorn.
Els estudiants també hauran de desenvolupar les competències específiques del títol, com comprendre i aplicar amb actitud crítica les teories, els referents històrics i els fonaments estètics més rellevants en l’àmbit del disseny, utilitzar tècniques de creativitat lligades a la generació d’idees i al desenvolupament de la innovació en els processos de disseny. També hauran de documentar i comunicar projectes mitjançant el domini del llenguatge, de les eines i de les tècniques de representació pròpies del disseny.
Les persones titulades tindran les competències professionals per a exercir com a dissenyadores de productes, serveis i altres solucions per a les necessitats de l’entorn.
Els estudis tenen una càrrega de 180 crèdits europeus (ECTS) i una durada de tres cursos acadèmics a temps complet, dividits en sis semestres. No obstant això, aquests estudis també es poden cursar a temps parcial, adequant-ne la durada. La titulació s’imparteix en modalitat no presencial.
El pla d’estudis compta amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).