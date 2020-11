L’executiu flexibilitza el segon paquet de crèdits tous per despeses d’aigua, llum o calefacció

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, la modificació del segon programa extraordinari d’avals pera empreses i negocis –coneguts com crèdits tous– per tal de flexibilitzar-ne l’accés.

Així, el segon paquet, que encara està vigent, servia inicialment per formalitzar tres línies de finançament: una destinada al refinançament de quotes creditícies, una segona per dotar de liquiditat els negocis per fer front al pagament de la part patronal de les suspensions temporals de contractes de treball (STCT) i reduccions de jornada laboral (RJL), i la tercera per finançar inversions per adequar els establiments als requeriments sanitaris derivats de la situació d’emergència sanitària. La modificació aprovada avui afegeix dos nous supòsits: fer front a les despeses de subministraments i als arrendaments dels locals comercials.

El portaveu de l’Executiu ha recordat que el segon programa extraordinari té una dotació de 100 milions d’euros –dels quals encara n’hi ha prop de 95 de disponibles– i que el Govern es fa càrrec dels tipus d’interès aplicats per les entitats financeres a aquests programes, del 0,10% i el 0,25%, pel que les empreses i negocis que se’n vulguin beneficiar no han d’assumir cap interès, tal com ja va passar amb el primer programa.

Precisament, la modificació també permet que les empreses i treballadors per compte propi que van demanar un crèdit tou del primer paquet i que tinguin un romanent en la seva pòlissa, puguin utilitzar-ho malgrat que s’hagi exhaurit el període previst per fer-ho. Així, en aquell primer programa, dotat amb 130 milions d’euros, s’indicava que els crèdits només podien destinar-se a cobrir les despeses de funcionament o per passius financers de dos mesos; una mesura que ara s’ha llevat de manera retroactiva, pel que si hi ha empreses que tinguin diners a la pòlissa que no hagin pogut utilitzar, ara podran desbloquejar-los.