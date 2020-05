L’Executiu fa una darrera crida a participar en el test d’anticossos, que dimecres acaba la primera ronda

El ministre Portaveu, Eric Jover, ha actualitzat aquest dissabte la informació sanitària relacionada amb la crisi de la COVID-19 al Principat. Jover ha destacat que la primera ronda de l’estudi d’anticossos poblacional és previst que finalitzi aquest dimecres. En aquest sentit, les persones que hi vulguin participar i encara no s’hi hagin inscrit poden fer-ho fins demà a la nit a través de la plataforma https://coronavirus.govern.ad. A partir de dilluns, aquesta opció es deshabilitarà i només s’hi podrà inscriure posant-se en contacte amb el seu comú.

Pel que fa als transfronterers amb permís de treball al Principat que volen accedir també a fer-se les proves i que no han estat contactes pel seu comú, se’ls recomana que truquin al telèfon +376 875610 de Protecció Civil per tal de demanar cita.

Jover ha recordat la importància d’aquest estudi per tal de conèixer la situació epidemiològica del país i ha destacat que més de 66.000 persones ja s’hi ha inscrit, 41.817 de les quals ja han realitzat el test. El ministra ha recordat que als participants se’ls notificaran els resultats a través d’un missatge SMS, però que també s’ha habilitat el telèfon 775006 per si hi ha qüestions associades amb la prova.

Entre les persones que ja s’han realitzat la prova, ha expressat Jover, hi ha tots els residents dels centres sociosanitaris del país així com els usuaris de l’establiment hoteler adaptat. Per fer-ho, s’han fet plans de formació interns a alguns dels treballadors sanitaris d’aquestes instal·lacions perquè puguin fer els tests als seus residents, evitant d’aquesta manera, que els residents s’hagin de desplaçar als stoplabs. A més, el personal dels diferents centres ja es va realitzar les proves prèviament al cribratge sociosanitari.

El fons solidari supera els 2,2 milions d’euros recaptats

Les diferents línies de col·laboració econòmica que van endegar-se des de l’Executiu per tal de recaptar fons que permetin disminuir les conseqüències de la crisi ja han superat els 2,2 milions d’euros. Així, en els diferents comptes habilitats per part d’Andorran Banking s’han assolit els 2.163.737 euros, als que s’han de sumar els 58.906 que s’han aconseguit mitjançant els missatges de text enviats al telèfon 828 amb la paraula “ajuda”.