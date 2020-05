Resiliència Social

De ben segur que, aquests últims dies heu sentit o llegit la paraula resiliència en molts llocs i, si no és així, la sentireu o llegireu perquè està molt de moda, i no és casual.

Si busquem al diccionari, el seu significat ens diu que resiliència és la “capacitat de l’individu per afrontar amb èxit una situació desfavorable o de risc, i per a recuperar-se, adaptar-se i desenvolupar-se positivament davant les circumstàncies adverses“. Jo hi afegiria que no només gràcies a ella som capaços d’afrontar les crisis, sinó que també en podem sortir enfortits, ja que si som capaços de reestructurar recursos en funció de les noves circumstàncies i de les noves necessitats no només aconseguirem superar situacions sinó que podem sortir reforçats per créixer i desenvolupar-nos al màxim.

Estem davant d’una crisi monumental, i el primer és solucionar l’emergència sanitària que tenim damunt però, com tots veieu, per solucionar aquesta emergència sanitària hem hagut de fer grans sacrificis socials i econòmics.

El món i la societat canviarà, i moltíssimes coses ja no tornaran mai més a ser igual, canviarà la nostra forma de viure, de relacionar-nos, de comunicar-nos, de comprar, de viatjar, de treballar i un llarguíssim etcètera. Serà una sacsejada en tots els àmbits com mai hem vist, però d’aquestes situacions també en sorgeixen oportunitats, i és llavors quan hem de ser resilients. No només superar la crisi, sinó aprofitar-la per ser millors persones en tots els àmbits i aspectes, i si tots millorem individualment, de retruc també ho farem com a societat. Tindrem una oportunitat única, i que no podem malbaratar, de construir una societat molt millor de la que tenim; una societat més justa, més solidària, més benestant, més feminista…que permeti i promogui el desenvolupament de les persones sense opressió ni explotació i en condicions d’igualtat i dignitat.

Hem de teixir unes estructures socials i productives que generin una distribució justa. Per això, caldrà regular i democratitzar l’economia, promovent formes d’organització productiva alternatives a l’empresa capitalista. Cal, al mateix temps, reequilibrar els nivells d’ingressos i de riquesa de la població i dotar el país d’uns serveis públics universals i de qualitat. Una societat amb unes institucions públiques que tinguin una forta capacitat redistributiva i que impulsin polítiques d’equitat a través d’una fiscalitat justa. Posant l’accent en qüestions com la millora de les condicions de vida en àmbits com l’habitatge, l’educació, la salut, o la cultura; generarem una ciutadania més autònoma, més emancipada i menys dependent.

Com deia el psiquiatre Viktor Frankl: “quan la situació és bona, gaudeix-la, quan la situació és dolenta, canvia-la, quan la situació no pot ser canviada, canvia tu!”

Sergi Parramon Garcia

President d’ERC Alt Urgell i Vicepresident del Consell Comarcal del Alt Urgell