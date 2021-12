L’excés de velocitat. Motius

Segons el II Estudi ARAG, desenvolupat per l’Institut de Trànsit i Seguretat Viària de la Universitat de València, sobre una mostra de 4.000 automobilistes espanyols, es pot destacar que els conductors al·leguen sobrepassar els límits de velocitat en molt poques ocasions (2,5 sobre 10)

En canvi, 8 de cada 10 conductors creu que més del 50% dels altres cotxes que circulen sobrepassen la velocitat recomanada, i un 33% opina que, en un moment qualsevol, més del 80% de conductors supera els límits de velocitat.

Del total d’enquestats, el 66% està d’acord amb els límits de velocitat establerts i només un 13% eliminaria el límit de velocitat de 120 km/h en autopista. Les causes que donen els conductors per sobrepassar la velocitat permesa són que els senyals no s’ajusten a les condicions de circulació, que les carreteres ho permeten i la pressa per arribar al seu destí. Però, en valorar la resta de conductors, el 49,4% opina que infringeixen la normativa per plaer, per la sensació estimulant que provoca aquest tipus de conducció.

Pel que fa als radars, el 84% creu que deixen de tenir efecte una vegada sobrepassat el radar. De fet, 7 de cada 10 conductors acceleren als 300 metres d’haver-lo passat, i 8 de cada 10, als 500 metres.

Per Tot Sant Cugat