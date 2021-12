Dune, de Frank Herbert

Títol: Dune

Autor/a: Frank Herbert

Pàgines: 768

Editorial: Maimés Editorial

Sinopsi:

Considerada com una de les millors obres de ciència-ficció de tots els temps. En un futur indefinit, l’imperialisme i el feudalisme que governen el sistema estan a punt de ser escenari d’uns esdeveniments que canviaran el curs de la història.

Autor/a

Frank Herbert va néixer el 1920 a Tacoma, Washington. Va ser fotògraf, càmera de televisió, pescador d’ostres i periodista, abans de començar a escriure ciència-ficció, publicant els seus primers relats el 1952, a la revista Startling Stories. Els llibres més famosos de Herbert són els de la sèrie DUNE. L’èxit massiu de DUNE ha enfosquit la resta de producció de Frank Herbert, autor que sempre ha tractat amb gran seriositat tot l’entorn on es desenvolupa l’acció de les seves novel·les, descrivint amb detall la psicologia dels personatges, la societat on es mouen i, fins i tot, l’ecologia dels planetes que hi habiten. Va morir el 1986.

Font: lacasadellibro