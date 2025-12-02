Ja són nou els senglars morts per la pesta porcina africana, tots a la mateixa zona

Aquest dimarts s’han confirmat set nous casos positius de pesta porcina africana en fauna salvatge, que se sumen als dos senglars inicials. Per tant, hi ha un total de nou casos positius, tots localitzats dins d’un mateix radi, a Cerdanyola del Vallès. Així ho ha anunciat el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, durant una visita al Centre de comandament avançat del dispositiu de contenció de la pesta porcina africana, on ha estat acompanyat per la consellera catalana d’Interior, Núria Parlón.
El dispositiu de seguretat —format per Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Policia Local, ADF i UME— continua desplegant les mesures de contenció previstes: desinfeccions, recollida i gestió de cadàvers, recerca amb drons i càlcul de densitats de població de senglar als radis de 6 i 20 quilòmetres.
Al llarg d’aquest dimarts s’haurà completat el 100% del radi de 6 km, i dimecres es reprendran de nou les tasques.
També està prevista, per a aquest dimecres, la visita de representants del Ministeri espanyol i de la Comissió Europea, que celebraran una reunió tècnica a Catalunya per a valorar les actuacions del pla de contingència implementades fins ara.