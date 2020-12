L’espectacle itinerant ‘Totems’ animarà l’eix comercial aquest dissabte a la tarda

El Mercat de Nadal a la plaça del Poble, un dels principals atractius del Poblet de Nadal, reobre les portes. Estarà en funcionament divendres de les 17 a les 21 hores i el cap de setmana, com és habitual, estarà obert al públic de les 11 a les 21 hores.

En paral·lel a l’oferta comercial torna també la programació de la 5a Mostra de Nadales d’Andorra a la glorieta de la plaça del Poble, en la qual participen formacions del país amb una àmplia proposta d’estils. Demà s’han programat concerts de Jamp (18 hores) i Manu & TheVodkas (19 hores), i dissabte hi haurà les actuacions d’Efrem Roca i David Amat (12.30 hores), Barroc Siblings (18 hores) i Vibrand (19 hores).

Un dels grans reclams de les activitats de Nadal són els espectacles itinerants que els dissabtes a la tarda, a partir de les 18.30 hores, animen l’avinguda Meritxell (des del carrer de la Unió fins a la plaça Príncep Benlloch). En aquesta ocasió serà el muntatge Totems, de la companyia des Quidams que la setmana passada ja van enamorar el públic amb el seu espectacle Fiers à Cheval. Amb Totems faran ballar al ritme de la música un conjunt de siluetes il·luminades de gran format amb moviments suaus i elegants.

Les activitats infantils continuen en marxa i es concentren en diversos espais. D’una banda, la plaça Guillemó acull l’Oficina de Correus Màgica regentada per un grup de menairons i on els infants podran dipositar les cartes que adrecin al Pare Noel i els Reis, que està oberta cada dia fins al 5 de gener entre les 17.30 i les 20 hores. Per l’altra, el Parc de Nadal ubicat a l’antiga caserna de Bombers -amb les atraccions de l’Arbre de Nadal màgic i el trenet Megabross-, i la nòria, a la plaça de la Rotonda.

Un altre dels signes d’identitat del Poblet de Nadal són els Magic Selfies, els 8 punts màgics repartits en diferents llocs de la parròquia on poder fer-se una fotografia nadalenca. Destaquen El Poblet dels menairons al jardí vertical de l’avinguda Meritxell, porta d’entrada a Riberaygua i Travesseres; un gran os lluminós a la plaça Guillemó, prop de l’Oficina de Correus Màgica; El Pessebre situat en un jardí de l’avinguda Príncep Benlloch, a tocar del Comú; i Els soldats de Nadal, per donar la benvinguda al Mercat des del nou accés del carrer de la Vinyeta.

El programa complet es pot consultar en línia a andorralavella.ad/nadal.